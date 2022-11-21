«Меняется общество, и кино вместе с ним»: как прошла конференция Кинофестиваля «Кино без барьеров»

17 ноября в Madison & Mady event-холле состоялась конференция, приуроченная к открытию XI Международного Кинофестиваля о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров». Организатор фестиваля — Региональная общественная организация людей с инвалидностью «Перспектива».

В качестве спикеров выступили Денис Роза, председатель РООИ «Перспектива», идейный вдохновитель кинофестиваля, Юрий Кузнецов, петербургский журналист и режиссер, Ирина Васильева, режиссер, сценарист, монтажер, звездные гости из Бразилии — Элдер Фрага, режиссер документального фильма «Художник и сила мысли» и Маркос Абранчес, хореограф и перформер, главный герой фильма.

Открыла мероприятие Денис Роза. «Нашему Кинофестивалю уже 20 лет, он проходит одиннадцатый раз, каждые два года. В этом году зрители увидят более 100 фильмов из 30 стран, также предусмотрена детская программа, а еще пройдут дискуссии и мастер-классы», — поделилась Денис.

Главная тема конференции — может ли кино изменить общество и как за 20 лет изменилось отношение общества к людям с инвалидностью. Ирина Васильева, член жюри кинофестиваля этого года, отметила, что, прежде всего изменилось содержание фильмов. Если раньше режиссеры стремились показать «чудесное выздоровление», то сейчас кинематографическая тенденция стремится к принятию самых разных людей. Изменилась и форма: в кинолентах на такую сложную тему, как инвалидность стали использоваться различные художественные приемы, а некоторые фильмы стали настоящими шедеврами.

Приглашенные гости из Бразилии — Элдер Фрага и Маркос Абранчес — рассказали о своем фильме — «Художник и сила мысли». Маркос, главный герой, — танцор и перформер с инвалидностью. В документальном фильме показан его путь, то, как он двигается, танцует, раскрывается тема свободы. «Снимая фильм, я хотел разрушить стереотипы о людях с инвалидностью, показать способности Маркоса», — поделился Элдер.

Отвечая на вопросы о детской программе и о том, стоит ли знакомить детей с темой инвалидности, Юрий Кузнецов отметил, «даже темные стороны — неотъемлемая часть жизни», и детские мультфильмы способны доступным языком раскрыть эту тему. В разном возрасте каждый ребенок увидит для себя что-то свое, задумается.

Спикеры обратили внимание на то, что фильмы каждой страны по-разному репрезентуют инвалидность в кинематографе. «Я вижу огромную пропасть в этой разнице», — поделилась Ирина Васильева. Но тем не менее, эксперты отметили, что за прошедшие 20 лет российское общество стало более толерантным по отношению к людям с инвалидностью, все больше и больше таких людей осваивают новые профессии, строят успешную карьеру, заводят семьи, путешествуют. «За последние годы все чаще героев с инвалидностью играют сами люди с инвалидностью. То есть эта профессия стала более инклюзивной и доступной. Надеемся, что эта тенденция сохранится, и мы увидим еще много качественных интересных фильмов в разных жанрах», — заключила Денис Роза.

XI Международный Кинофестиваль о жизни людей с инвалидностью «Кино без барьеров» проходит с 18 по 21 ноября. Основные кинопоказы состоятся в кинотеатре «Формула кино ЦДМ» по адресу: Театральный пр., 5/1, Центральный детский магазин. А Церемония награждения победителей пройдет 21 ноября в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» по адресу: ул. Новый Арбат, 24.

Расписание и программу смотрите здесь: https://kinofest.org/program-2022 .

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