Кто у кого на поводке? Комедийная драма «Лулу и Бриггс» с Ченнингом Татумом на IVI 

Фильм расскажет историю американского морского пехотинца Джексона Бриггса (Татум), пытающегося вернуться на службу после серьезного посттравматического расстройства. Когда один его из друзей-сослуживцев погибает, Бриггс получает задание доставить его служебного пса — бельгийскую овчарку Лулу — с военной базы в штате Вашингтон к месту похорон в Аризоне. Но все оказывается сложнее, чем солдат предполагал — у собаки сильные проблемы с психикой, она боится летать на самолете. Теперь этим двоим придется пережить долгое и не самое простое совместное путешествие на машине через всю страну.

Ченнинг Татум не только исполнил главную роль в фильме, но и занял режиссерское кресло. Для него, как для режиссера, эта картина стала комедийным дебютом. Премьера фильма в США состоялась 18 февраля 2022 года. Фильм получил положительные отзывы от критиков и собрал около $ 75 млн в мировом прокате при бюджете в $ 15 млн. В России премьера прошла 23 февраля 2022 года.

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