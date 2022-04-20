Пятый канал начинает премьерный показ нового сезона сериала «СВОИ»

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В эфире Пятого канала состоялась премьера нового сезона детектива «СВОИ».

«СВОИ» — это команда лучших экспертов из разных структур. Судмедэксперты, криминалист, дознаватель, программист, психолог, экстрасенс и журналист способны распутывать самые загадочные преступления.

Михаил Колпахчиев, автор идеи и генеральный продюсер сериала «СВОИ»:

— Каждый новый сезон для нас – это своеобразный вызов, потому что стараемся снова удивить не только зрителя, но и себя, команду, которая создает этот проект. Надеюсь, что тот азарт и интерес, с которыми мы работаем на съемочной площадке, и дают тот результат и эффект, который видят поклонники сериала на экране. В новом сезоне будет еще больше запутанных детективный линий, больше перипетий для наших прекрасных героев. Также мы использовали много интересных локаций.

Запутанных преступлений на самом деле будет много. В одном из них будет замешан отец руководителя группы «СВОИ» Дмитрия Родимина. Группа «СВОИ» расследует очередное громкое дело. Но этот раз жертва — известный адвокат. Ее отравили цианидом. Эксперты выясняют, что накануне у нее было свидание, а любовник и предполагаемый убийца адвоката – родственник Родимина. Он задолжал погибшей крупную сумму денег. Доказательства вины – следы синильной кислоты – обнаружены на руках потенциального преступника. Казалось бы, дело можно закрывать, но «СВОИ» приходят на помощь коллеге и начинают искать любые зацепки, чтобы оправдать подозреваемого.

Смогут ли эксперты распутать это сложное дело?

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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