Завершились съемки драмеди «Меньшее зло» режиссера Виктора Шамирова

Онлайн-кинотеатр KION объявляет о завершении съемок драмеди «Меньшее зло». Это искренняя камерная история о поисках идеальных отношений. Режиссером проекта выступил Виктор Шамиров («Большая секунда», «Со мною вот что происходит»). Производством проекта занимаются LOOKFILM и KION (МТС Медиа).

Главные герои картины — супружеская пара, Вика и Максим. Их отношения давно потеряли страсть. Максим пытается вернуть в отношения прежнюю близость. Он готов завести ребенка, но, к сожалению, бесплоден. Максим рассказывает о проблемах Павлу, бывшему любовнику его жены.

Подруга Павла Алиса предлагает ему стать донором спермы, чтобы у Максима и Вики появился ребенок. Однако после этого Павел должен исчезнуть из жизни семьи. Герой, кажется, согласен с этим условием, но с течением времени понимает, что Вика — главная женщина в его жизни, оставить которую он не может. В попытке разобраться в сложных отношениях все четверо отправляются на музыкальный фестиваль. Там героям предстоит принять важные решения о будущем…

«Меньшее зло — экранизация пьесы в трех небольших сериях. Двое мужчин и двое женщин встречаются за ужином, за которым всплывает семейный секрет и ставит всех в очень неловкое положение. История о необходимости и невозможности правильного выбора», – говорит режиссер Виктор Шамиров.

Главные роли в сериале исполнили актеры Алексей Розин, Виктор Добронравов, Полина Агуреева и Юлия Гревцова. Режиссером картины выступил Виктор Шамиров.





Сериал «Меньшее зло» будет эксклюзивно доступен подписчикам онлайн-кинотеатра KION.

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