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Домой366INFO.RUТелеканал «Продвижение» обновляет оформление эфира

Телеканал «Продвижение» обновляет оформление эфира

editor
By editor
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Логотип и примеры нового графического оформления рекламных блоков телеканала «Продвижение»
Логотип и пример нового графического оформления телеканала «Продвижение»

Более выразительное, динамичное и женственное – таким с 1 марта станет оформление эфира телеканала «Продвижение». Изменения подчеркнут атмосферу вдохновения и творчества, за которую зрительницы любят телеканал.

«Продвижение» выбирают женщины, которые проводят много времени дома, ценят качественный контент для отдыха и саморазвития. В программную сетку входят популярные российские и зарубежные сериалы, транслирующие семейные ценности, а также оригинальные проекты о карьере, женском бизнесе, психологии, здоровье и культуре.

Новое графическое оформление эфира и настроение промо-роликов телеканала будут соответствовать его основным обещаниям: в эфире телеканала «Продвижение» нет места политике, агрессии, негативным новостям; здесь зрители находят уют, гармонию и вдохновение в каждой программе.

Фирменные цвета телеканала – розовый, голубой и их градиентное сочетание – останутся неизменными. К ним добавятся теплые оттенки: румяные, солнечные, пудровые. Оформление станет объемнее, но сохранит композиционную особенность: центральный элемент в виде фирменного знака телеканала – скругленного треугольника, напоминающего кнопку PLAY.

В новых заставках рекламных блоков и пэкшотах анонсов на смену плоскому дизайну придут абстрактные 3D-объекты с текстурами стекла, пластика и металла. Каждый, кто включит телеканал, сможет увидеть в этих простых формах что-то свое.
Обновление затронет не только визуальную часть эфира, но и звуковое сопровождение. В музыкальных заставках можно будет различить живые, теплые звуки капели, урчания кошки, колышущего шторы ветра.

Новая графика и музыка подчеркнут новый слоган телеканала – «Включай воображение!». Этот призыв найдет отражение и в серии ID-роликов, которые покажут, как просто в привычную жизнь входит креативность. Телеканал предлагает впустить в свои дома свежесть, легкость и радость.

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