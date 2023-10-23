Международный Каспийский кинофорум прошел в гибридном формате: очные мероприятия с подключением участников из других городов и государств состоялись в конференц-зале Центрального дома кинематографистов в Москве.

Участников и гостей Каспийского кинофорума приветствовали министр культуры РФ Ольга Любимова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, а также председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков.

В работе кинофорума приняло участие около 50 представителей органов государственной власти, медиахолдингов, онлайн-платформ, продюсерских центров, киностудий и отраслевых некоммерческих учреждений стран «каспийской пятёрки».

Эксперты рассказали о развитии киноиндустрии в своих странах, поделились опытом взаимодействия с партнёрами на внешнем рынке и озвучили предложения для укрепления отношений кинематографистов стран Каспийского региона.

Иранские партнеры выразили высокую заинтересованность во взаимодействии не только с кинематографистами России, но и других стран региона. Однако, по их словам, на данный момент препятствием тому является нехватка информации друг о друге. Тем не менее, по их мнению, в этом взаимодействии имеется большой потенциал, который можно и нужно реализовать в ближайшей перспективе, в особенности на фоне геополитической напряженности в мире.

«Страны Востока через фильмы могут транслировать свои ценности и представить свое видение тех процессов, которые происходят в мире сейчас. При этом необходимо поддерживать действия России и Ирана по созданию российской академии кино. Это очень важная инициатива», – подчеркнул Масуд Ахмадванд, глава Культурного представительства при Посольстве Исламской Республики Иран в Российской Федерации. При этом он напомнил, что в последние годы Иран и Россия тесно взаимодействуют в сфере кинематографа: подписаны соглашения о сотрудничестве с Минкультуры России, Госфильмофондом, МОСКИНО, Союзом кинематографистов России.

Коллеги из Азербайджана и Казахстана рассказали о динамике развития индустрии в своих странах, а также о копродукционных проектах, реализованных за последние годы. По их данным, за последнее время было снято по одному совместному фильму с Россией: фильм «Последний герой» – в партнерстве с Азербайджаном, «Тарлан» – в партнерстве с Казахстаном. Более того, стало известно, что в Казахстане 32% снятых фильмов за последние годы – на казахском и русском языках, 13% картин было снято на русском языке.

Укреплению партнерских отношений и расширению профессиональных связей, по мнению участников форума, способствует системная работа со студентами киновузов и учащимися киношкол. Спикеры круглого стола «Кинообразование стран Каспийского региона: пути взаимодействия и развития» единогласно отметили необходимость формирования и реализации как можно большего количества образовательных программ по обмену и стажировке учащихся, включая виртуальную образовательную платформу, проведения фестивалей, конкурсов, пичтингов, направленных на выявление молодых талантов и интеграции их в индустрию. Межвузовское взаимодействие в данной сфере, по мнению экспертов, позитивно повлияет на консолидацию рынка в Каспийском регионе.

При этом участники форума отметили значение культурного наследия советского кинематографа на постсоветские республики.

«В Азербайджане в 1988 году была основана кафедра кино и телевидения. До этого все актеры, режиссеры, операторы и другие специалисты учились во ВГИКе в Москве и Ленинграде. Именно ВГИК дал толчок к развитию азербайджанского кинематографа», – поделился Рамиль Алекперов, пресс-секретарь киностудии «Азербайджанфильм», сценарист, преподаватель Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Объединить творческие усилия призвали участники форума и специалисты медиасферы. В ходе работы круглого стола «Информационное освещение кинопроектов стран Каспийского региона» журналисты и pr-специалисты рассказали о ключевых изданиях своих стран, пишущих о кино, а также заявили о необходимости создания совместных проектов и более широкого освещении кинособытий, проходящих в Каспийском регионе.

Ключевым мероприятием кинофорума стал Пичтинг кинопроектов стран Каспийского региона, в котором приняло участие семь финалистов из разных регионов России, а также Казахстана. Всего в конкурсе приняло участие 77 работ.

Члены экспертной комиссии определили тройку наиболее ярких проектов, по их мнению, не только готовых к реализации, но и имеющих потенциальный успех в прокате. Это док «Терек – река дружбы. От Казбека до Каспия» Валерия Тимощенко, игровой сериал «Альбинос» Светланы Лекомцевой и игровой фильм «Хамза» Ислама Сатырова.

Эксперты отметили высокий уровень работ, разнообразие жанров и попытки отразить в них идеи и смыслы, объединяющие народы, проживающие на территории Каспийского региона.

По итогам форума была принята резолюция, включающая в себя предложения для сохранения и укрепления общего культурного пространства, развития совместных кинопроектов, обмена лучшими практиками в сфере кинематографии, в том числе кинопроизводства и кинообразования, всемерной поддержки молодых специалистов киноиндустрии и т.д.

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