В Санкт-Петербурге завершился Первый Международный конкурс молодых оперных исполнителей имени Ф.И. Шаляпина, председателем жюри которого выступил солист Мариинского театра, заслуженный артист России Ильдар Абдразаков. Гала-концерт и объявление лауреатов конкурса прошли в Большом зале Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича. Первой премии был удостоен молодой тенор из Белоруссии Иосиф Никитенко. Председатель жюри вручил ему также спецприз — именной диплом на участие в следующем сезоне Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.

«Вы знаете, что у меня есть мой фестиваль, который проходит каждый год. В этом году был шестой, а на следующий год будет седьмой фестиваль. Было бы, наверное, неправильно если бы я не пригласил к себе на фестиваль кого-то из этих прекрасных ребят, из этих прекрасных голосов. Я хочу пригласить принять участие в следующем седьмом фестивале, в нашем туре по городам, Иосифа Никитенко», — сказал знаменитый бас со сцены.

VII Международный музыкальный фестиваль Ильдара Абдразакова, организованный Фондом поддержки и продвижения молодых талантов и развития международных культурных связей Ильдара Абдразакова пройдет в ноябре 2024 года. Художественный руководитель фестиваля — Ильдар Абдразаков.

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