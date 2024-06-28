«Кукушкин»: стартовали съемки нового сериала с Данилой Рассомахиным, Дарьей Руденок и Александром Якиным

Телеканал ТНТ и продакшен Good Story Media объявляют о начале съемок 16-серийного комедийного сериала под рабочим названием «Кукушкин» – комедии про застенчивого офисного работника Лёню, чью размеренную жизнь нарушает появление в Москве его дерзкого одноклассника Кирюхи. Главные роли в сериале играют Данила Рассомахин («Король и Шут», «Кухня»), Александр Якин («Букины», «Восьмидесятые») и Дарья Руденок («Ткачевы на связи», «Плэйлист волонтера», «Закон каменных джунглей»).

Лёне 27 лет, он – обычный офисный сотрудник в огромной безликой корпорации, живет размеренной жизнью планктона, терпит выходки одиозного босса и уже несколько лет безнадежно влюблен в свою коллегу Алису. Лёня застенчив и одинок, а всеми переживаниями делится с единственным собеседником – собой. Впрочем, Лёню всё более чем устраивает. Но однажды в его жизнь врывается бывший одноклассник Кирюха. Дерзкий и наглый, он лишен рефлексии, и раз за разом втягивает Лёню в очередные авантюры с не всегда прогнозируемыми последствиями. Как бы Лёня не сопротивлялся хаосу, он замечает, что в его жизни начинают происходить позитивные изменения, а отношения с Алисой наконец сдвигаются с мертвой точки.

Генеральный продюсер проекта – Антон Щукин, креативный продюсер – Сергей Панасенков («Улица», «Мир! Дружба! Жвачка!» (2-3 сезоны), «Люся»), сценаристы – Сергей Панасенков, Кирилл Качурин, Владимир Белякин, Роман Маслов, Александр Мамедов, Иван Старостин, Алексей Корда. В режиссерском кресле – Велимир Русаков («Закон и беспорядок»), оператор – Данил Масютин («Немодельное агентство», «Закон и беспорядок»). В ролях: Данила Рассомахин, Александр Якин, Дарья Руденок, Наталья Иглина, Артем Осипов.

Съемки пилотной серии сериала прошли в 2022 г., тогда проект заходил в съемки с названием «Точка зрения», а его режиссером выступил Владимир Болгов. Что интересно в пилоте роль Лёни исполнял Павел Рассомахин – брат-близнец Данилы Рассомахина, которого в итоге утвердили на главную роль в сезоне. Съемки сериала пройдут в Москве и Московской области, и продлятся до середины сентября, а уже в следующего году зрители ТНТ смогут его увидеть на экране.

Сергей Панасенков, креативный продюсер и сценарист:

«В широком смысле это история про неуверенность, мы просто смотрим на нее под разными углами. Если сначала кажется, что эта черта отличает лишь главного героя, то дальше мы понимаем, что она объединяет всех наших персонажей, просто кто-то ее умело маскирует, а кто-то себе в ней признается. Все авторы так или иначе вплетают в героев какие-то личные черты и качества или подсматривают их у кого-то из своего окружения. В реальной жизни я знаком и с такими Лёнями, и с такими Алисами, а кто-то очень похожий на нашего Кирюху до сих пор должен мне тысячу рублей».

Данила Рассомахин, актер:

«Лёня Кукушкин – вроде бы простой парень, сильно рефлексирующий о себе (и обо всем вокруг), уже несколько лет «покоряющий» Москву, при этом оставаясь на одном и том же месте, в одном и том же офисе. Но главное – он влюблён, это его суперсила. То, как Лёня преодолевает свои страхи ради любви – это интересно, узнаваемо. Верю, что с Леней захочется подружиться через экран, захочется его полюбить. На читках, разбирая текст, мы также рассказывали личные истории, и иногда случались прямые совпадения с сюжетом. В жизни происходило почти так же, хотя авторы, конечно, не могли этого знать, когда писали. Это было круто».

Александр Якин, актер:

«Мне достался персонаж интересный и неоднозначный. На первый взгляд кажется, что всё про него понятно: провинциальный парень с хорошо подвешенным языком, знает, чего хочет, и на всё смотрит позитивно. Но на самом деле это добрый, ранимый и переживающий чувак, который покажет себя настоящего только ближе к концу сезона. Этим мне он и понравился. Когда я прочитал серию, которую мне прислали вместе со сценой для проб, то сразу понял, что история и сценарий крутые! Поэтому на читках мы постоянно смеялись и получали удовольствие от изобретательности авторов, которые придумали эту историю. Кстати, для роли мне пришлось перекраситься в белый цвет, это интересный опыт».

Дарья Руденок, актриса:

«Сериал меня заинтересовал сценарным юмором, актерским составом и крутым режиссером. Я ещё в поиске своего персонажа. И вероятно, это будет непросто, как и всегда, но интересно. У нас была двухдневная читка, во время которой своего персонажа я полюбила дважды. А после примерки костюма я окончательно поплыла – очень крутые и стильные образы мы насобирали. А костюмчик всегда меняет человека, поэтому поддадимся этому творческому порыву – и будь что будет».