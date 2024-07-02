Режиссер Брэндон Слэгл представляет остросюжетный триллер «Наводнение»

Действие фильма разворачивается в штате Луизиана, на который обрушился мощный ураган и ливни, не уступающие по силе памятной Катрине. Разгул стихии застает врасплох полицейских, перевозивших из одной тюрьмы в другую особо опасных преступников, осужденных на пожизненное заключение. Конвоиры принимают единственно возможное решение – переждать бедствие в ближайшем отделении полиции, возглавляемом красавицей-шерифом Ньюман. Следовавшие неотступно за автозаком подельники заключенных, в планах которых уже давно значилось освобождение приятелей, также шумно заявляют о своем прибытии в участок. Однако стать хэдлайнерами этого вечера им не удается. На охоту выходят растревоженные ливнями гигантские аллигаторы и атакуют отделение полиции. Вскоре полицейским и преступникам приходится уже сообща отбиваться от еще более хладнокровных убийц, чем они сами.

«Наводнение» – новая работа режиссера Брэндона Слэгла, известного по сериалу «Реанимация» и другим фильмам в жанре хоррор. Мастер акцентирует внимание зрителя не только на леденящих кровь спецэффектах противостояния человека и аллигатора, но и на психологии поведения людей.

Главные роли в фильме исполнили Каспер Ван Дин («Звездный десант», «Сонная лощина»), Никки Уилан («Избранный», «Клиника»), Лумис Мэндилор («Китайский городовой, «Друзья», «Касл», «В поисках привидений»), Райан Френсис, Оуэн О’Брайен и другие.

«Наводнение» с первых минут и до последнего кадра держит фокус внимания зрителей – ведь в любой экстремальной ситуации очень ярко проявляются характеры людей. Кто-то сдается без борьбы, кто-то спасает свою жизнь любой ценой, а некоторые способны до конца сражаться за тех, кто оказался рядом в трудную минут.