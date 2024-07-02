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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Режиссер Брэндон Слэгл представляет остросюжетный триллер «Наводнение»

editor
By editor
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остросюжетный триллер «Наводнение».

Действие фильма разворачивается в штате Луизиана, на который обрушился мощный ураган и ливни, не уступающие по силе памятной Катрине. Разгул стихии застает врасплох полицейских, перевозивших из одной тюрьмы в другую особо опасных преступников, осужденных на пожизненное заключение. Конвоиры принимают единственно возможное решение – переждать бедствие в ближайшем отделении полиции, возглавляемом красавицей-шерифом Ньюман. Следовавшие неотступно за автозаком подельники заключенных, в планах которых уже давно значилось освобождение приятелей, также шумно заявляют о своем прибытии в участок. Однако стать хэдлайнерами этого вечера им не удается. На охоту выходят растревоженные ливнями гигантские аллигаторы и атакуют отделение полиции. Вскоре полицейским и преступникам приходится уже сообща отбиваться от еще более хладнокровных убийц, чем они сами.

«Наводнение» – новая работа режиссера Брэндона Слэгла, известного по сериалу «Реанимация» и другим фильмам в жанре хоррор. Мастер акцентирует внимание зрителя не только на леденящих кровь спецэффектах противостояния человека и аллигатора, но и на психологии поведения людей.

Главные роли в фильме исполнили Каспер Ван Дин («Звездный десант», «Сонная лощина»), Никки Уилан («Избранный», «Клиника»), Лумис Мэндилор («Китайский городовой, «Друзья», «Касл», «В поисках привидений»), Райан Френсис, Оуэн О’Брайен и другие.

«Наводнение» с первых минут и до последнего кадра держит фокус внимания зрителей – ведь в любой экстремальной ситуации очень ярко проявляются характеры людей. Кто-то сдается без борьбы, кто-то спасает свою жизнь любой ценой, а некоторые способны до конца сражаться за тех, кто оказался рядом в трудную минут.

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