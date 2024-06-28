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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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ДомойМир киноГК «Рики» и ОАО «РЖД» создали тематический проект «Мульти-Россия. Путешествия на поезде»

ГК «Рики» и ОАО «РЖД» создали тематический проект «Мульти-Россия. Путешествия на поезде»

editor
By editor
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путешествия на поезде

«Мульти-Россия. Путешествия на поезде» – это специальный цикл, состоящий из шести серий, в каждой из которой главный герой Медведь-краевед продолжает посещать разные уголки нашей страны. Но на этот раз он отправится не пешком, а на комфортабельном поезде. Любознательный путешественник побывает в Республике Карелия и на озере Байкал, удивится чудесной природе Кавказа, и откроет для себя красоты Золотого кольца.

Одновременно, на сайте проекта будут выходить специальные подкасты и аудиогиды, в которых Медведь-краевед даст советы и расскажет путешественникам о достопримечательностях и необычных местах, в которых ему удалось побывать.

Первая серия цикла «Золотое кольцо», посвященная легендарному туристическому маршруту, появится на сайте проекта 28 июня, одновременно с тематическим подкастом. Генеральный партнер — компания ОАО «РЖД».

Проект «Мульти-Россия» произведен в технике пластилиновой перекладки, в той же самой, что и легендарные «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег». Главный герой – добродушный Медведь-краевед, путешествует по разным уголкам страны и везде находит что-то уникальное и привлекательное. Каждый его рассказ – красочный, узнаваемый портрет региона, где всего за одну минуту зрители познакомятся с природными, культурно-историческими и экономическими особенностями этой части России.

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