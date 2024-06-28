ГК «Рики» и ОАО «РЖД» создали тематический проект «Мульти-Россия. Путешествия на поезде»

«Мульти-Россия. Путешествия на поезде» – это специальный цикл, состоящий из шести серий, в каждой из которой главный герой Медведь-краевед продолжает посещать разные уголки нашей страны. Но на этот раз он отправится не пешком, а на комфортабельном поезде. Любознательный путешественник побывает в Республике Карелия и на озере Байкал, удивится чудесной природе Кавказа, и откроет для себя красоты Золотого кольца.

Одновременно, на сайте проекта будут выходить специальные подкасты и аудиогиды, в которых Медведь-краевед даст советы и расскажет путешественникам о достопримечательностях и необычных местах, в которых ему удалось побывать.

Первая серия цикла «Золотое кольцо», посвященная легендарному туристическому маршруту, появится на сайте проекта 28 июня, одновременно с тематическим подкастом. Генеральный партнер — компания ОАО «РЖД».

Проект «Мульти-Россия» произведен в технике пластилиновой перекладки, в той же самой, что и легендарные «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег». Главный герой – добродушный Медведь-краевед, путешествует по разным уголкам страны и везде находит что-то уникальное и привлекательное. Каждый его рассказ – красочный, узнаваемый портрет региона, где всего за одну минуту зрители познакомятся с природными, культурно-историческими и экономическими особенностями этой части России.