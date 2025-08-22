«Фронтовая редакция»: новый документальный проект о героях военной журналистики

Документальный цикл «Фронтовая редакция: корреспонденты Великой Отечественной войны» раскрывает подвиг советских военных корреспондентов, работавших как на передовой, так и в тылу ради Победы. Их репортажи и фотографии не были парадной хроникой — они рассказывали о войне без прикрас: с окопами, дымом, лицами солдат и мирных жителей. Они печатали газеты в землянках, писали на клочках бумаги, снимали там, где каждый шаг мог стать последним. Они знали: строка в газете может быть не менее весомой, чем снаряд на передовой.

Съёмки цикла проходят в ключевых для истории Победы городах: Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Волгограде, Курске, Мариуполе и Луганске. Особое внимание уделено работе партизанских корреспондентов, фронтовых фотографов и кинооператоров. К проекту присоединились известные военкоры Александр Коц, Александр Симонов, Григорий Кубатьян, Елена Соколова и другие, подчеркивая преемственность профессии. В цикле представлены истории Аркадия Гайдара, Михаила Матусовского, Евгения Долматовского, Андрея Платонова, Константина Симонова и других.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и направлен на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны, о тех, кто стал голосом фронта. Военные корреспонденты, рискуя жизнью, документировали подвиги солдат, передавали их истории семьям и будущим поколениям. Задача команды — собрать и систематизировать эти материалы, сделать их доступными широкой аудитории. Ведётся масштабная работа с архивами: исследуются документы, письма, редкие фотографии, чтобы создать обширную базу знаний для исследователей и всех, кто интересуется историей отечественной журналистики.

Проект поможет по-новому взглянуть на роль военных журналистов, показать их значимость и подчеркнуть важность сохранения исторической памяти. Это вклад в патриотическое воспитание, просвещение молодёжи и сохранение исторической правды.

После премьеры документальный цикл будет показан школьникам и студентам в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Иванове, Воронеже и Луганске, а просмотры будут сопровождаться обсуждениями с участием современных военкоров.

Участники мероприятий получат бесплатный экземпляр тематического выпуска журнала «Русский военкор» с уникальными фотографиями, очерками и архивными материалами. Специальный тираж (500 экземпляров) предназначен для библиотек, музеев, школ и военных подразделений.