Культовый психологический детектив в Театре «V»

18 мая Театр «V» приглашает вас на культовый спектакль в жанре психологического детектива «Газовый Свет» по пьесе Патрика Гамильтона.
Спектакль в одном действии раскрывает всю суть брака с абьюзером и показывает к чему может привести безоговорочная любовь.
Интересный факт: пьеса дала название название термину «газлайтинг», который означает высшую форму психологического насилия и широко используется в психотерапии...
Спектакль для тех, кто любит думать и не боится чувствовать.
Ждем вас 18 мая в 19:00 в КЦ «ЗИЛ».Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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