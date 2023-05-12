Культовый психологический детектив в Театре «V»

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18 мая Театр «V» приглашает вас на культовый спектакль в жанре психологического детектива «Газовый Свет» по пьесе Патрика Гамильтона.

триллер

Спектакль в одном действии раскрывает всю суть брака с абьюзером и показывает к чему может привести безоговорочная любовь.

Интересный факт: пьеса дала название название термину «газлайтинг», который означает высшую форму психологического насилия и широко используется в психотерапии...

Спектакль для тех, кто любит думать и не боится чувствовать.

Ждем вас 18 мая в 19:00 в КЦ «ЗИЛ».

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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