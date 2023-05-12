В ARTPLAY представили выставку архитектурной фотографии «Машины памяти»

12 мая в ARTPLAY состоится открытие выставки архитектурной фотографии «Машины памяти». На выставке представлены работы выпускников курса Юрия Пальмина и Владислава Ефимова «Архитектура в зеркале фотографии» Школы Родченко-онлайн.
«За 18 столетий до изобретения фотографии римский поэт Квинтилиан изложил мнемоническую технику, использующую архитектурный образ в качестве модели для запоминания сложных речей. Оратору достаточно было представить анфиладу комнат — спален, гостиных, кабинетов — в каждой из которых находятся предметы, имеющие отношение к отдельным фрагментам текста. С появлением фотографии искусство и наука памяти преобразились до неузнаваемости. Соединение архитектуры и фотографии в контексте хранения, воспроизводства и даже, порой, порождения памяти стало предметом визуальных эссе участников выставки. Следы уходящего или даже почти полностью ушедшего, сохраняющиеся в настоящем, эксперименты с образами городской повседневности, личные истории авторов вместе составляют цельное рассуждение о возможности конструирования объектов памяти».
Участники: Василий Валуйкин, Ольга Гоглева, Саша Кулагина, Аня Селезнёва, Людмила Слащёва Кураторы: Владислав Ефимов, Юрий Пальмин. Всего экспонируется 40 работ.
Завершит работу выставка 28 мая.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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