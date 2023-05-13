В галерее ArtMaison открывается персональная выставка Ирины Ива «Форма воды. В потоке…»

C 13 по 19 мая в галерее ArtMaison пройдет персональная выставка Ирины Ива «Форма воды. В потоке…».

Ирина Ива – член Союза Художников России, Московского Союза Художников, Творческого Союза Художников России, руководитель Московского отделения Международной Ассоциации выпускников и друзей Российской Академии Художеств.

Окончила Московский Государственный Академический Художественный Институт им. В. И. Сурикова, ф-т «Живопись», мастерская монументальной живописи под руководством профессора Е.Н. Максимова (2010); МГУП им. И. Фёдорова, ф-т «Художественно-техническое оформление печатной продукции» (2004); Школу Современного Искусства «Свободные мастерские» при Московском Музее Современного Искусства МОММА (2016).



Как одно слово цепляется за другое и рождается фраза, затем проплывает текст и дальше водопадом сознания обрушивается смысл, так и работа художника имеет в основе азбуку - набор материалов, умений и мыслей. А дальше движет поток сознания в направлении расширенного и никем не ограниченного пространства. Открытость.

Ирина Ива. Создание мира. Африка. 2016. Холст, масло, 100х170 см

Ассоциация живописи Ирины Ивы с потоком Воды как Потоком сознания не случайна. Именно так, накладывая на девственный, обнуленный, лишенный смысла холст, художница видит в нем не пустоту, но потенциал. Потенциал для своих всегда осознанных идей и снов из путешествий. … сначала акрил с водой, течет….создает медитационное пространство, окрашенное в бледные или наоборот темные тона. Все зависит от фазы Луны. Как приливы и отливы. Затем еще один слой воды и акрила, еще, и может быть даже еще… Солнце и все высохло! Циферблат времени остановлен.

Следующим прикосновением всплывают силуэты дорог Ожиданий, Белая Тара, лицо Манкурта, храм, деревья и даже лес…. Как на фотобумаге в старых техниках фотопечати проявляются силуэты, узнавания и… рождается Форма Смысла. Каждая работа уникальна, как отпечаток пальца на нерукотворной имприматуре, в которую встраивается Смысл и Изображение. И как невозможно спорить с Природой, формулой воды H2O, так и нельзя спорить и нарушать эту структуру, только тогда работа следует по своему Истинному Пути. Каждый раз это, с одной стороны Поиск, а с другой - сохранение Дисциплины и следование Линии, намеченной не художницей, но Потоком Сознания. Это единое ощущение Природы Души и Ума в каждом Моменте.

Как из Воды происходит все Сущее, так из Воды и Красок Сознания рождается очередной Шедевр. И единожды избрав такой счастливый способ путешествия к Зрителю, Ирина Ива, входит в этот поток с нарастающим Мастерством и глубиной Осознанности…. Зритель может только предполагать, кто фаворит художницы: Рерих или Леонардо?

Силуэты от одного, а сфумато от второго. Но зрителю точно нравится плавность перехода, отсутствие давящего огненного Марса и присутствие текучей Венеры, без четких границ и берегов течения…. Вода.. Воздух, Ветер. Мысли…Поток… Выставка «Формула Воды. В потоке…» не является отдельным конечным проектом художницы. Сейчас можно уверенно сказать, что это Путь и Система, создания живописи.

Соединяя природную составляющую – Воду, не зависящую от человека, а лишь частично от Луны, и осознанное действие художника, его замысел, квинсистенцию Жизненного пути, художница раскрывает свой Мир. Он безусловно Интересен, но еще и еще будет переосмысливаться и перевоплощаться, но Форма Воды уже поддается ей.

Это бесспорно.

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