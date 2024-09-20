«Культура Новых»: Интеграция новых регионов России через искусство и культурное наследие

Проект «Культура Новых» — это масштабная культурная инициатива, направленная на интеграцию новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в единое культурное пространство страны. Проект подчеркивает важность искусства и культурных традиций в консолидации общества, открывает новые возможности для талантов и поддерживает выдающихся деятелей искусства в этих регионах. Одним из ключевых партнеров стал Фонд поддержки одарённых детей и молодежи Игоря Сандлера, который прикладывает огромные усилия для реализации этого масштабного и важного для страны проекта.

В многонациональной и многокультурной стране, такой как Россия, культурная интеграция играет ключевую роль в создании единого общественного пространства. Это процесс, который объединяет людей, несмотря на различия в их исторических корнях, языках и традициях. Культурная интеграция не подразумевает стирания уникальности, наоборот, она помогает сохранить богатство разнообразия, объединяя его вокруг общих ценностей и смысла.

Проект «Культура Новых», направленный на интеграцию новых регионов России, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, ярко демонстрирует эту идею. Через поддержку деятелей культуры этих регионов, вручение премий и реализацию образовательных программ, проект способствует вхождению новых территорий в единое культурное пространство страны. Это важнейший шаг для укрепления общенационального сознания, взаимопонимания и консолидации людей в условиях глобальных перемен. Инициативу по проведению этого проекта поддержал Президентский фонд культурных инициатив.

В рамках проекта организован конкурс, итогом которого станет вручение премии — «Премия Земляков», которая будет представлена в двух номинациях: премия имени А. Куинджи за достижения в изобразительном искусстве и премия имени С. Прокофьева за достижения в

музыкальном академическом искусстве. Премии названы в честь знаменитых уроженцев новых регионов — великого художника Архипа Куинджи, родившегося в Мариуполе, и гениального композитора Сергея Прокофьева, родом из Донецкой области. Эти премии станут признанием выдающихся культурных деятелей, внесших значительный вклад в развитие искусства.