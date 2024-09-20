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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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«Культура Новых»: Интеграция новых регионов России через искусство и культурное наследие

editor
By editor
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культура новых - проект

Проект «Культура Новых» — это масштабная культурная инициатива, направленная на интеграцию новых регионов России (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) в единое культурное пространство страны. Проект подчеркивает важность искусства и культурных традиций в консолидации общества, открывает новые возможности для талантов и поддерживает выдающихся деятелей искусства в этих регионах. Одним из ключевых партнеров стал Фонд поддержки одарённых детей и молодежи Игоря Сандлера, который прикладывает огромные усилия для реализации этого масштабного и важного для страны проекта. 

В многонациональной и многокультурной стране, такой как Россия, культурная интеграция играет ключевую роль в создании единого общественного пространства. Это процесс, который объединяет людей, несмотря на различия в их исторических корнях, языках и традициях. Культурная интеграция не подразумевает стирания уникальности, наоборот, она помогает сохранить богатство разнообразия, объединяя его вокруг общих ценностей и смысла.

Проект «Культура Новых», направленный на интеграцию новых регионов России, таких как ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, ярко демонстрирует эту идею. Через поддержку деятелей культуры этих регионов, вручение премий и реализацию образовательных программ, проект способствует вхождению новых территорий в единое культурное пространство страны. Это важнейший шаг для укрепления общенационального сознания, взаимопонимания и консолидации людей в условиях глобальных перемен. Инициативу по проведению этого проекта поддержал Президентский фонд культурных инициатив. 

В рамках проекта организован конкурс, итогом которого станет вручение премии — «Премия Земляков», которая будет представлена в двух номинациях: премия имени А. Куинджи за достижения в изобразительном искусстве и премия имени С. Прокофьева за достижения в
музыкальном академическом искусстве. Премии названы в честь знаменитых уроженцев новых регионов — великого художника Архипа Куинджи, родившегося в Мариуполе, и гениального композитора Сергея Прокофьева, родом из Донецкой области. Эти премии станут признанием выдающихся культурных деятелей, внесших значительный вклад в развитие искусства.

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