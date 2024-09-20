Театральный сезон в Долгопрудном открылся детским спектаклем об истории города

В театре «Город» началось полное капитальное восстановление постановок уникальной сценической трилогии, основанной на исторических фактах и архивных материалах

14 сентября, в Долгопрудненском театре «Город» открылся 34-й театральный сезон. Открылся спектаклем «Город Мечты. Век XXI» – настоящей легендой репертуара, впервые появившейся на долгопрудненской сцене ещё в 2017 году, благодаря проекту партии «Единая Россия» «Культура малой Родины. Тогда, в 2017 году Долгопрудненский театр «Город» впервые вошёл в список театров-участников проекта и с тех пор участвует в нём ежегодно, ставя, благодаря субсидии, новые спектакли и обновляя материально-техническую базу, чтобы радовать зрителей.

Минувшей весной главный режиссёр театра Лаура Арутюнян приступила к капитальному восстановлению спектакля: локально пересмотрела концепцию воплощения, «осовременила» визуальный ряд, скорректировала музыкальную партитуру. Также за это время частично сменился состав труппы, в связи с чем часть ролей исполняют уже совершенно новые артисты. Благодаря огромной работе, долгопрудненские зрители увидели фактически новый спектакль, предназначенный для семейного просмотра. Особенно поразил зрителей влетевший в зал огромный дирижабль, олицетворяющий собой символ и историю Долгопрудного. Сверкающий серебром цеппелин, полностью имитирующий реальный аппарат, взмыл под самый свод потолка, буквально заставив в восхищении замереть гостей театра.

Полный аншлаг, бурные аплодисменты, цветы, подарки и благодарности – всё это стало неотъемлемой частью открытия нового сезона. Приятным штрихом праздничного открытия стала поздравительная речь депутата городского Совета депутатов Виталия Балакирева. Он не только поздравил артистов и зрителей с открытием сезона и поблагодарил за то, что в Долгопрудном есть великолепный профессиональный театр с огромным репертуаром, но и вручил директору театра Жанне Арутюнян и главному режиссёру Лауре Арутюнян благодарности от имени и по поручению командования ВДВ РФ – за регулярные выезды с гуманитарными миссиями в зону СВО. Да-да, театр уже хорошо известен на освобождённых территориях, куда уже пости два года регулярно выезжает с социокультурными программами, спектаклями и сотнями килограммов собранной гумпомощи – на базе Долгопрудненского театра «Город» создан один из крупнейших в городе пунктов сбора необходимых вещей, медикаментов, продуктов.

Поздравила коллектив Долгопруденского театра «Город» и депутат Совета депутатов г.о. Долгопрудный, педагог школы №11 Ануш Аракелян, пришедшая на спектакль вместе со своими учениками.

Новый сезон успешно стартовал, и Долгопрудненский театр «Город» с радостью ждёт своих зрителей на спектаклях, концертных программах творческих вечерах. В ближайшее время жителей и гостей Долгопрудного, любящих театральное искусство, ждёт много сюрпризов и премьер. Так, в репертуаре нынешнего сезона планируются премьеры сразу трёх спектаклей большой формы и семь постановок камерного формата.

«В новом сезоне зрителей ждёт много сюрпризов и премьер. В частности, это несколько спектаклей большой формы, поставленные, благодаря проекту «Культура малой Родины». Участие в партпроекте – это огромная поддержка для небольших театров, которая даёт уверенность и чувство стабильности в работе. Все наши постановки мы ориентируем на семейный просмотр, что особенно актуально сейчас, в Год семьи», – отмечает член партии «Единая Россия», директор Долгопрудненского театра «Город» Жаннета Арутюнян.

Людмила КОЛМАНОВСКАЯ