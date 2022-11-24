Проект «Сцена будущего» представил несколько премьер в театрах России

Сразу несколько премьер в театрах России представил проект «Сцена будущего». Спектакли в библиотеке и в стенах пединститута, иммерсивные постановки для детей, премьеры в РАМТе и Театре им. Моссовета.

Лаборатория «Молодые драматурги & Молодые режиссеры» стала первым опытом соединения драматургического конкурса с режиссерским. Пьесой-победителем стали «Сны Пенелопы» Алексея Куралеха. Фамил Джавадов, ученик Андрея Могучего, поставил по ней спектакль в Театре им. Моссовета. В ролях – «звезды» театра и кино Анастасия Макеева и Александр Яцко. Премьера состоялась 5 ноября.

Лаборатория режиссерских дебютов – совместный проект с Российским академическим молодежным театром – РАМТ, Москва. Он был создан как модель профессионального лифта, сокращающего путь студента и выпускника режиссерского факультета к полноценной работе. К участию принимали начинающих режиссеров, прежде не ставивших спектакли за пределами учебных сцен. Один победитель, Филипп Шкаев, представил премьеру «Мим» в Черной комнате РАМТа 24 сентября 2022 г. Другим победителем стала Ирина Васильева, которая сейчас готовит постановку «Зверский детектив» в РАМТе.

Лаборатория «Театр без границ» состоялась при поддержке Федерации креативных индустрий. Участники создавали эскизы будущих постановок нового формата вне привычной сцены-коробки. Спектакли-экскурсии, перформансы под водой, цифровой театр – конкурсанты предлагали революционные идеи, в реализации которых им помогали представители различных культурных индустрий – специалисты в области моды, звука, архитектуры и др. Участие в конкурсе приняли молодые режиссеры и студенты творческих вузов. Лауреаты получили гранты на реализацию представленных эскизов.

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