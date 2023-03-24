«Рудольф Нуреев. Возвращение»: Премьера документального фильма кинокомпании «Свой почерк»

Международный культурный проект «Нуреевские сезоны», который с прошлого года проводится в 3-х городах России: Москве, Уфе и Казани, посвящен легендарному артисту и хореографу Рудольфу Нурееву, 85-летие со дня рождения, которого весь мир отмечает в этом году.

29 марта 2023 года состоится премьерный показ документального фильма Кинокомпании «Свой почерк» «Рудольф Нуреев. Возвращение» (автор и режиссер Татьяна Малова). В нем рассказывается о моментах возвращения Рудольфа Нуреева на Родину. Воспоминаниями делятся его друзья, одноклассники, коллеги.

В 1987 году на 72 часа власти разрешили ему приехать на Родину, чтобы проститься в Уфе с умирающей матерью. Второй приезд легендарного артиста состоялся в 1989 году уже в Ленинград, куда Рудольф Нуреев был приглашен художественным руководителем балета Кировского театра Олегом Виноградовым станцевать партию Джеймса в балете «Сильфида». В 1992 году по приглашению директора Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Рауфаля Мухаметзянова Нуреев дважды приезжает в Казань в новом амплуа – дирижера.

На премьерный показ 29 марта в кинозал Государственной Третьяковской галереи приглашен фотохудожник Фарит Губаев. В мае 1992 года он по счастливой случайности оказался в Казани на балете «Щелкунчик» Татарского государственного академического театра оперы и балета им. Мусы Джалиля, в котором и дирижировал оркестром в этот день Рудольф Нуреев, зашел в гримерку и запечатлел великого артиста во время отдыха после окончания спектакля.

Проект «Нуреевские сезоны», проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, призван сохранить память о великом артисте балета, расширить знания москвичей о классическом искусстве и судьбе всемирно известного соотечественника, в которой до сих пор немало «белых пятен», раскрыть неизвестные страницы его жизни и творчества, окончательно реабилитировать имя Нуреева на Родине, где некоторые до сих пор считают его “предателем и перебежчиком”, коим он никогда не являлся. По мнению творческой команды проекта, за 30 лет жизни за рубежом он невероятно много сделал для продвижения русского балета и искусства, ни единым словом, не опорочив свою Родину.

«Проект имеет большую просветительскую и воспитательную роль, прежде всего, для молодежи как главной целевой аудитории проекта. Харизматичный образ Нуреева, первой поп-иконы танца в мире, по сей день вызывает живой интерес, благодаря его необычной судьбе и величайшим достижениям в балете. Популяризация его творчества помогает нам повысить интерес сегодняшней молодежи к классическому искусству», - отмечает организатор проекта, руководитель Кинокомпании «Свой почерк» Альфия Чеботарева.

Начало в 19.00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.