Как простому охраннику телецентра обратить на себя внимание звезды и может ли из этого что-то получиться? Узнаем в комедийном сериале «Куплю актрису». В главных ролях — Николай Шрайбер («Сестры», «Гранд», «Многоэтажка») и Анна Антонова («Дылды»).

Бывший профессиональный пилот Григорий (Николай Шрайбер) работает сутки через двое охранником в телецентре. День за днем перед Гришиными глазами мелькают слава и успех, а сам он после смены возвращается в комнату в общежитии. Среди всех звезд, которых он встречает и провожает, есть для него одна самая яркая — актриса сериала «Ангел в белом халате» Ирина Синицына (Анна Антонова). Вот только характер у «ангела с экрана» совсем не ангельский, и однажды из-за него она теряет все. Теперь с Ириной никто не хочет иметь дело, кроме верного поклонника. Воспользовавшись ситуацией, Григорий решает во что бы то ни стало покорить сердце звезды, и вскоре ему выпадает счастливый шанс познакомиться с ней немного ближе.

В сериале также сыграли Максим Лагашкин («Шторм», «257 причин, чтобы жить», «Отчаянные дольщики»), Светлана Камынина («Два холма», «Алиса не может ждать») и Анна Котова («Сестры», «Многоэтажка»). В комео появится Андрей Малахов.

Съемки романтической комедии могут быть экстремальными и заставить перебороть свои страхи: специально для сериала Николай Шрайбер и Анна Антонова решились на полет на спортивном самолете «Як-52», который используется для воздушного пилотажа.

«Этот опыт войдет в тройку самых экстремальных в моей жизни, — рассказывает исполнительница главной роли Анна Антонова. — Я панически боюсь высоты. Учитывая мой рост, я даже на шпильках хожу с опаской, что говорить об американских горках, тарзанках, прыжках с трамплина и так далее. Всей душой надеялась, что съемки в воздухе передадут каскадеру, а мне достанутся крупные планы в павильоне на хромакее. Но план режиссера Ильи Силаева и оператора Михаила Селиха был совсем другим: для достоверности нужна была моя настоящая реакция в полете. Ради роли я согласилась, попросив тренировочный полет и недвусмысленно намекнув, что трюков я точно не переживу. Спасибо огромное продюсерам и всей нашей съемочной команде за понимание и деликатность, за фантастические виды осенней природы с высоты птичьего полета, мои мокрые ладошки и возможность встретиться лицом к лицу со своим страхом».

Николай Шрайбер полета не испугался и с удовольствием еще раз поднялся бы в воздух на спортивном самолете. «Просто полет на самолете и “поработать киношником в самолете” — это разные вещи, — объясняет Николай Шрайбер. — Я делал вид, что я пилот. При этом я не должен был мешать настоящему пилоту, который сидит сзади и которого нет в кадре. Нельзя трогать рычаги, нельзя управлять самолетом, а делать вид — нужно. Это достаточно, как выяснилось, сложно. Поэтому, занятый делом, толком полет я не заметил. Но сам факт, что этот маленький самолет, который весит всего 700 кг, поднимает тебя в небо и выполняет сложнейшие трюки — это удивительно! Ощущение, что ты один в небе, без всего. При этом перегрузки непривычные, и вообще, справиться со страхом, справиться с эмоциями и играть опытного летчика — это интересный опыт, я бы с удовольствием повторил его».

Режиссер Илья Силаев рассказывает, что «Куплю актрису» — больше чем комедия о скромном охраннике и взбалмошной актрисе: «Это история о человеке, который был летчиком и грезил небом, мечтал управлять большими воздушными судами, но из-за обстоятельств он теперь сбитый летчик, опустившийся на дно и даже не пытающийся выбраться. И это история о человеке, который поставил цель добиться успеха — и как будто бы добился ее. У нашей актрисы есть все — деньги, признание публики. Но, как выясняется, это не совсем то, чего ей хотелось бы на самом деле. Встречаются две противоположности — человек на самом дне и человек-небожитель, — здесь и начинается наша история».

Фото – онлайн-кинотеатр START