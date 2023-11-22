О юнных изобретателях сняли документальный фильм

ПФильм рассказывает о школьниках из небольших городов России, которые проектируют роботов, собирают игровые аппараты, придумывают инновационные приложения, алгоритмы и программы — и все это благодаря таланту, интересу и упорству. Премьера «Юных инноваторов из глубинки» состоялась в официальном сообществе цифровой образовательной платформы «Дневник.ру», выпускника «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ), ВКонтакте.

«Работа над проектом длилась 1,5 года: опросы и интервью, чтобы из десятков талантливых ребят из разных уголков страны выбрать героев фильма, кропотливая подготовка, съемки и монтаж. Из Санкт-Петербурга мы, можно сказать, проехали через всю Россию до Дальнего Востока, чтобы показать зрителям вдохновляющие истории школьников, увлеченных технологиями», – говорит Екатерина Мантуленко, автор и режиссер фильма.

По словам создателей, выбрать лишь несколько историй было самым сложным, ведь в фильме невозможно показать все таланты, которых так много в нашей стране. В итоге героями стали ребята из Воронежской, Свердловской и Иркутской областей, а также из Хабаровского края. Например, семиклассник из города Лиски Дмитрий Сидоров занимается программированием с 8 лет, а старшеклассницы Мария Ксенофонтова, Дарья Пагина и Елизавета Ковалева из Верхней и Нижней Салды еще недавно даже не представляли, что смогут создавать VR-приложения. Один из героев из Николаевска-на-Амуре Александр Косницкий и вовсе признался, что аркадный автомат, который он собрал вместе с товарищем Даниилом Ковалевым в рамках выпускного проекта в 9 классе стал для него чем-то грандиозным: «это был вызов — сделаю ли я его вообще».

«Для школьного возраста актуальна смена интересов, творческий поиск. Подобные фильмы способны задержать внимание начинающих взрослых в такой важной области, как IT, ведь показывают примеры сверстников, которые мотивируют. Еще больше погрузить юных зрителей в захватывающий мир инноваций и технологий помогает оформление: музыка, элементы клипового монтажа, а также кадры, созданные нейрохудожником с использованием искусственного интеллекта», – рассказывает Татьяна Низяева, директор Департамента социальной и образовательной политики Фонда «Сколково».

Напомним, проект документального фильма «Юные инноваторы из глубинки» был представлен на форуме St. Petersburg creative weekend и выиграл грант Росмолодежи на реализацию. Его также поддержали Инновационный центр «Сколково», международный конкурс инноваций в образовании, центр социальных программ и профилактики асоциальных явлений среди молодежи «Контакт», молодежное пространство «Просто», а также министерства образования Иркутской области и Хабаровского края.

«Надеемся, что фильм об одаренных школьниках станет вдохновением для других ребят и примером того, что осваивать технологии и воплощать необычные идеи можно где угодно. Хочется, чтобы каждый ребенок поверил в свои силы и понял, что талант и креативность не имеют границ», – комментирует Гавриил Леви, основатель компании «Дневник.ру».