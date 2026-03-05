РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМир киноСериал «Изобретая будущее» проводит питчинг космических стартапов

Сериал «Изобретая будущее» проводит питчинг космических стартапов

By T1
83
космос – дорога к звездам - первые итоги конкурса

Российский режиссер-документалист, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Элла Тухарели начинает работу над вторым сезоном масштабного научно-популярного проекта «Изобретая будущее».

Первый сезон посвящен технологиям, меняющим жизнь на Земле. Новые серии – «Изобретая будущее. На пути к звездам» – станут настоящей «космической одиссеей», исследующей границы человеческих возможностей за пределами атмосферы.

Лицом и ведущим второго сезона станет популярный актер Аскар Нигамедзянов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Территория», «Бременские музыканты»). Его участие привнесёт в проект драйв, искреннее любопытство и новый взгляд на сложные научные процессы, делая космос более понятным и близким широкому зрителю.

«Космос – это не только физика и математика, это прежде всего мечта. Во втором сезоне мы хотели показать преемственность поколений: от мечты Константина Циолковского до реальных чертежей современных инженеров. Аскар Нигамедзянов с его энергией и харизмой идеально вписался в эту концепцию – он задает те вопросы, которые возникли бы у любого из нас, окажись мы на стартовой площадке Байконура», – отметила Элла Тухарели и поблагодарила Президентский фонд культурных инициатив за поддержку проекта.

Второй сезон – это глубокое исследование Вселенной человеком: от амбициозных планов по колонизации Луны и Марса до новейших разработок в области ракетостроения, спутниковой связи и поиска внеземной жизни. Вместе с Аскаром Нигамедзяновым зрители отправятся в закрытые цеха космических корпораций, испытательные центры и обсерватории, чтобы увидеть, как создается будущее российской и мировой космонавтики. Группа повторит в современных лабораториях эксперименты русских ученых прошлого века.

«Для меня этот проект стал настоящим вызовом и невероятным приключением. Мы привыкли видеть космос в фантастических фильмах, но реальность, которую мы снимаем, впечатляет гораздо сильнее. Общаться с людьми, которые буквально строят ракеты и планируют жизнь на других планетах, – это ни с чем не сравнимый опыт. Мы постарались сделать этот сезон максимально живым, чтобы зритель почувствовал себя не просто наблюдателем, а участником большого космического прорыва», – подчеркнул Аскар Нигамедзянов.

Авторы ждут самые смелые визионерские идеи технологий: от модернизации спутников и марсоходов до усовершенствования систем жизнеобеспечения, связи, навигации и космической медицины. Проекты победителей и сами авторы станут главными героями документально-игрового сериала «Изобретая будущее. На пути к звездам».

В сериале также запланированы интервью с ведущими астрофизиками, конструкторами и теми, кто прямо сейчас готовит миссии в космос. Благодаря современным методам съёмки зритель сможет «заглянуть» внутрь ракетных двигателей и увидеть Землю глазами экипажа МКС.

Организаторы питчинга: «Киномпания Э», ФПРК Союза кинематографистов России, ПИШ НГУ, АО «Академпарк», при поддержке ПФКИ.

Предыдущая статья
Выставка работ Кирилла Опухлого «Цвет времени» открылась в Галерее Давыдково
Следующая статья
«Орфей» представит запись оперы Родиона Щедрина «Не только любовь» на своей видеоплатформе

Новое в рубрике