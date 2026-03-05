Сериал «Изобретая будущее» проводит питчинг космических стартапов

Российский режиссер-документалист, генеральный продюсер Фонда поддержки регионального кинематографа Союза кинематографистов России Элла Тухарели начинает работу над вторым сезоном масштабного научно-популярного проекта «Изобретая будущее».

Первый сезон посвящен технологиям, меняющим жизнь на Земле. Новые серии – «Изобретая будущее. На пути к звездам» – станут настоящей «космической одиссеей», исследующей границы человеческих возможностей за пределами атмосферы.

Лицом и ведущим второго сезона станет популярный актер Аскар Нигамедзянов («Мир! Дружба! Жвачка!», «Территория», «Бременские музыканты»). Его участие привнесёт в проект драйв, искреннее любопытство и новый взгляд на сложные научные процессы, делая космос более понятным и близким широкому зрителю.

«Космос – это не только физика и математика, это прежде всего мечта. Во втором сезоне мы хотели показать преемственность поколений: от мечты Константина Циолковского до реальных чертежей современных инженеров. Аскар Нигамедзянов с его энергией и харизмой идеально вписался в эту концепцию – он задает те вопросы, которые возникли бы у любого из нас, окажись мы на стартовой площадке Байконура», – отметила Элла Тухарели и поблагодарила Президентский фонд культурных инициатив за поддержку проекта.

Второй сезон – это глубокое исследование Вселенной человеком: от амбициозных планов по колонизации Луны и Марса до новейших разработок в области ракетостроения, спутниковой связи и поиска внеземной жизни. Вместе с Аскаром Нигамедзяновым зрители отправятся в закрытые цеха космических корпораций, испытательные центры и обсерватории, чтобы увидеть, как создается будущее российской и мировой космонавтики. Группа повторит в современных лабораториях эксперименты русских ученых прошлого века.

«Для меня этот проект стал настоящим вызовом и невероятным приключением. Мы привыкли видеть космос в фантастических фильмах, но реальность, которую мы снимаем, впечатляет гораздо сильнее. Общаться с людьми, которые буквально строят ракеты и планируют жизнь на других планетах, – это ни с чем не сравнимый опыт. Мы постарались сделать этот сезон максимально живым, чтобы зритель почувствовал себя не просто наблюдателем, а участником большого космического прорыва», – подчеркнул Аскар Нигамедзянов.

Авторы ждут самые смелые визионерские идеи технологий: от модернизации спутников и марсоходов до усовершенствования систем жизнеобеспечения, связи, навигации и космической медицины. Проекты победителей и сами авторы станут главными героями документально-игрового сериала «Изобретая будущее. На пути к звездам».

В сериале также запланированы интервью с ведущими астрофизиками, конструкторами и теми, кто прямо сейчас готовит миссии в космос. Благодаря современным методам съёмки зритель сможет «заглянуть» внутрь ракетных двигателей и увидеть Землю глазами экипажа МКС.

Организаторы питчинга: «Киномпания Э», ФПРК Союза кинематографистов России, ПИШ НГУ, АО «Академпарк», при поддержке ПФКИ.