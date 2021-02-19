La Folie: новый альбом Елены Тарасовой представят в Зале на Дубининской

22 февраля 2021 года в Зале на Дубининской (Москва, ул. Дубининская, д. 57, корпус 1, Brent City, четвёртый этаж, 401) состоится презентация нового альбома La Folie российской пианистки Елены Тарасовой. В него вошли пять классических произведений великих русских и зарубежных композиторов: Куперена, Дебюсси, Листа, Скрябина и Рахманинова.

Первоначально Foliа была темой карнавального португальского танца XV века, но со временем она изменила свой темп и смысл. Программа La Folie – это безумие, страсть и безрассудство. Весь мир – театр, за каждой маской в котором скрывается своя драма.

Сюрпризом программы станет выступление и презентация нескольких альбомов от «Rusquartet» — струнного квартета в составе: Ксения Гамарис — первая скрипка, Анна Янчишина — вторая скрипка, Ксения Жулева — альт, Петр Каретников — виолончель.«Rusquartet» участники концертов на лучших площадках России и мира, в том числе Большого, Малого и Рахманиновского залов Московской Государственной Консерватории, Musikverein (Вена).

В 2009 году «Rusquartet» попал в состав участников концерта, организованного для Принца Эдварда, графа Уэссекского, от которого получил благодарность и высочайшую оценку. Участник 21-го фестиваля CONSONANCES в Saint-Nazaire (Франция), Meclenbourg Music Festival (Германия), Banff Summer Festival (Канада). Гастролирует по России и странам ближнего зарубежья, Монголии, Италии, Испании, Германии, Франции, Канаде, США и Австралии.

Начало в 18.00.

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