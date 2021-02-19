Сергей АНТОНОВ: «Музыка – это радость для всех»

В середине февраля 2021 года в Москве в пятый раз прошел фестиваль классической музыки «Зимние грезы», который объединил молодых, но уже знаменитых музыкантов на сцене Большого и Малого залов Консерватории. Арт-директор фестиваля – виолончелист Сергей Антонов, обладатель Первой премии и Золотой медали по специальности «Виолончель» на XIII Международном конкурсе имени П.И. Чайковского, трижды номинант на премию GRAMMY 2020 в составе Hermitage Piano Trio. Участниками фестиваля так же стали Валентин Урюпин, Алевтина Иоффе, Никита Борисоглебский, Филипп Копачевский, Григорий Данцигер, Даниил Коган, Федор Безносиков, Андрей Усова, Михаил Калашников, Павел Романенков, а так же солисты Юношеской секции фестиваля, которая впервые была представлена в этом году: Анастасия Ушакова, Варвара Кутузова и Валентин Малинин, Эрик Мирзоян, Полина Сенатулова и Руслан Турунтаев. Мы поговорили с арт-директором фестиваля Сергеем Антоновым.

– Сергей, здравствуйте! В этот раз фестиваль прошел уже в пятый раз (первый юбилей!). Отлично, что он состоится в наше такое неспокойное время.

– Да, замечательно! В этом году нам, правда, пришлось отказаться от концерта под названием «Творческие дуэли», но всё-таки два других – 9 и 13 февраля – состоялись. И в этом большая заслуга директора фестиваля Константина Курова – большого любителя музыки, мецената.

– Насколько я понимаю, ваш фестиваль – фестиваль друзей. В нем участвуют постоянные исполнители – Валентин Урюпин, Никита Борисоглебский, Алевтина Иоффе. Но в этом году отдельно была представлена Юношеская секция. Расскажите, пожалуйста, о ней.

– Мы стараемся дать дорогу молодым, дать им высказаться, раскрыться. В этот раз мы им отдали всё первое отделение Камерного вечера, концерт состоялся в Малом зале консерватории. Молодые музыканты, композиторы участвуют, конечно, в академических концертах в консерватории, но настоящий большой фестиваль – отдельное событие. Я дал им право выбора исполняемых произведений, свободу (хотя, конечно, программа обсуждалась, не для каждой публики будет «принят» в той или иной программе Шостакович, например).

– В этом году на была и мировая премьера в Юношеской секции

– Да, Сочинение для скрипки и фортепиано в трех частях молодого композитора Валентина Малинина. Публика приняла его очень тепло. Я надеюсь, благодаря нашему фестивалю творческая судьба этого произведения сложится.

– Сергей, расскажите, о программе фестиваля. На фестивале музыканты исполняют то, что им больше нравится, но нравиться могут и Брамс, и Чайковский, и Прокофьев, и Шостакович. Можно ли в одном концерте совместить несовместимое?

– Можно. Конечно, у нас часто исполняют одни те же произведения, они нравятся и музыкантам, и зрителям. Однако не каждый пианист готов многажды играть «Концерт для фортепиано №2» Сергея Рахманинова. От концерта всё же нужно получать радость как исполнитель, иначе, зачем тогда этим заниматься. В этом году на заключительном Гала-концерте Валентин Урюпин, бессменный участник всех фестивалей и мой друг, сыграл кларнетовый Концерт Людвига Шпора – дирижировал Концертным Симфоническим Оркестром, который был с нами все пять фестивалей, я. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра — мой учитель и покровитель фестиваля Анатолий Абрамович Левин. Во втором отделении Валя Урюпин дирижировал Фортепианным концертом Роберта Шумана, солировал в котором Филипп Копачевский. Вместе с Никитой Борисоглебским мы сыграли «Двойной» концерт Брамса — за дирижерским пультом была Алевтина Иоффе. И она же была во главе оркестра, чтобы сыграть Пятый «Венгерский танец» Брамса. Как видите, программа действительно очень праздничная, яркая. На радость публике и нам, артистам.

– А вы какую музыку больше всего любите исполнять?

– (Смеется). Музыку. Но больше – романтизм, он часто присутствует на наших фестивальных концертах.

– В ваших концертах вы сочетаете музыку с живописью, художественным словом…

– Да, на первом фестивале у нас была исполнена «Крейцерова соната» Людвига ван Бетховена и Льва Толстого в исполнении струнного квинтета и актера Анатолия Белого. У нас был «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина в исполнении Натальи Ревы-Рядинской (Моцарт) и Григория Данцигера (Сальери). У нас была и живопись – художница Яна Ландэ на Четвертом фестивале под «Времена года» Антонио Вивальди написала картину прямо на сцене.

– Расскажите о публике, которая приходит на ваши концерты.

– За пять лет истории фестиваля у нас уже сложилась именно наша, фестивальная, публика. Конечно, к нам приходят и музыкальные критики, профессионалы, но мы не то чтобы популяризируем музыку (мне не очень нравится слово «популяризация»), но стараемся привить интерес к музыке у тех людей, которые, может быть, в детстве не посещали спектакли в Большом театре, но хотят к ней приобщиться, понять, полюбить её. Может, они и не подозревали, что им интересна музыка, но после знакомства с нашими концертами приходят к нам вновь и вновь. Мы уходим императивного приказного подхода к зрителю: «Сиди тихо. Ты в консерватории. Выключи мобильный». Мы не приказываем, мы всё объясняем спокойно, дружелюбно, мы открыты. Мы приглашаем на репетиции, у нас можно снимать, фотографировать (во время концерта – на поклонах). Мы стараемся быть ближе к людям, потому что хотим, чтобы они получили удовольствие, радость от наших концертов. Всё стоит на трёх слонах: дата концерта, исполнители и программа. При идеальном сочетании будет и радость творчества, и удовольствие от музыки, и полный зал. о своя жизнь, заботы, другие концерты). «Зимние грезы» – праздник для нас.

Беседовала Марина АБРАМОВА,

Фото из личного архива Сергея АНТОНОВА

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