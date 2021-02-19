«Сон смешного человека» в театре «У Никитских ворот»

25 февраля 2021 года в театре «У Никитских ворот» – премьера! Постановка моноспектакля «Сон смешного человека», созданного по рассказу Ф.М. Достоевского, приурочена к 200-летию одного из главных русских писателей.

Театр «У Никитских ворот» одним из первых в столице начал отмечать 200-летний юбилей Ф.М. Достоевского. На Старой сцене, ставшей экспериментальной площадкой театра, состоится премьера моноспектакля «Сон смешного человека» по фантастическому рассказу великого русского писателя. Режиссер, сценограф и исполнитель – актер Николай Рингбург, создавший на нашей сцене немало ярких, запоминающихся образов. Некоторые постановочные решения окажутся для зрителей сюрпризом.

Имя Ф.М. Достоевского уже представлено на афише театра: спектакль «Убивец», поставлен по всемирно известному роману «Преступление и наказание» народным артистом РФ Марком Розовским. Художественный руководитель театра обращает внимание на неизменность человеческих ценностей в произведениях своего любимого писателя: «В творчестве Достоевского есть генеральная линия: человечность всеопределяюща, это знак качества и содержания жизни. Там, где теряется человечность, наступает власть низких истин, греховного существования».

«Встреча с литературным наследием Достоевского – всегда событие, душевный ожог. Ведь Достоевский – самый глубинный, по оценке Белинского, «подземный» писатель русской литературы.

«Сон смешного человека» – небольшой рассказ, но форма изложения не помешала этому произведению стать настоящим художественным манифестом, где на очень сжатом пространстве обозначены практически все основные темы, важные для позднего Достоевского. Поэтому я с радостью согласился с предложением Марка Григорьевича Розовского воплотить именно этот рассказ в сценическом пространстве», – говорит Николай Рингбург о своем спектакле.

«Сон смешного человека». Моноспектакль по рассказу Ф.М. Достоевского. Исполнитель, режиссер и сценограф – Николай Рингбург. Художественный руководитель постановки – Марк Розовский.

Начало в 19 часов.

Фото – А. ЕНТЯКОВА

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