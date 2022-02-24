«Трудно быть ангелом».  Выставка произведений Сергея Мильченко открывается в МВК РАХ

2 марта 2022 года Российская академия художеств представляет выставку произведений заслуженного художника РФ и академика РАХ Сергея Мильченко, приуроченную к его 60-летию. Экспозицию составят скульптурные композиции, удивительные по силе эмоционального воздействия и законченности пластического решения. В своих новых работах скульптор обращается к образу ангела, ставя перед зрителем важнейшие вопросы о смысле жизни в новой исторической реальности. Произведения мастера, объединенные под названием «Трудно быть ангелом», содержат в себе современную мысль о вечных ценностях, о жизни и смерти, о мире горнем и о мире падшем, в центре которого стоит человек, тоскующий о потерянном рае.

Автор принадлежит к плеяде ярких и самобытных мастеров современного отечественного искусства — он успешно работает как в станковой, так и в монументальной скульптуре, продолжая традицию полихромии. В ракурсе его творчества – вечные темы и вечные вопросы, не осмыслив которые человек не сможет стать цельной личностью. Произведения Сергея Григорьевича – это настоящие литературные полотна: то философские трактаты, то евангельские притчи, то древние мифы или народные песни, выполненные из камня, дерева, стекла и металла.

Св. Иоанн Златоуст учил: «Весь воздух наполнен ангелами». Художник выбрал из этого сонма лишь нескольких. Его ангелы словно взяты из охранной Красной книги и находятся под угрозой исчезновения. В них нет религиозного начала, они не вестники, а странные пришельцы, заблудившиеся райские дети, которые, однако, не вызывают умиления. Несмотря на то, что у каждого героя в галерее мастера своя отдельная история, все вместе они составляют единую драму, в которой присутствует некая тайна, ключ к которой можно найти, только пройдя до конца все сцены. Эпиграфом к работам Сергея Мильченко могли бы стать слова о. Павла Флоренского о существовании двух форм реальности, видимой и невидимой, мира горнего и мира дольнего, обоих сотворённых Творцом: «…эти два мира – мир видимый и мир невидимый – соприкасаются. Однако их взаимное различие так велико, что не может не встать вопрос о границе их соприкосновения. Она их разделяет, но она же их и соединяет». Произведения Сергея Мильченко, представленные в новой экспозиции Музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, дают уникальную возможность оказаться на этой метафизической «границе соприкосновения».

Сергей Григорьевич Мильченко родился в 1962 году в Московской области. Окончил Московскую среднюю художественную школу, затем Харьковский художественно-промышленный институт. Автор работает как в станковой, так и в монументальной пластике. Им выполнены рельефы: «Взятие Исмаила», «Штурм Чертова моста» для памятника Александру Суворову в Екатерининском парке в Москве, памятник Андрею Первозванному в Харькове, мемориал жертвам фашистской оккупации Крыма 1941-1944 гг. в Симферополе, памятники Александру Алябьеву и протопопу Аввакуму в Тобольске и многие другие. Скульптор исполнил ряд произведений для российских и зарубежных храмов: композицию «Спас полуночный» для Вознесенской церкви (г. Вудчестер, Великобритания), выносной крест для кафедрального собора (г. Ланкастер, Великобритания), епископский посох и наперстный крест для кафедрального собора (г. Витби, Великобритания), а также скульптурный Деисус для монастыря Пресвятой Богородицы (г. Волсингхам, Великобритания). Работы мастера находятся в собрании Государственной Третьяковской галереи, Московском музее современного искусства и других российских музеях, а также в зарубежных коллекциях США, Франции, Голландии, Англии.

Завершит работу выставка 27 марта.

Материал составлен на основе статьи «Сон об ангелах» поэта и литературного критика Геннадия КРАСНИКОВА

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