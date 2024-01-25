«Лабиринт»: Персональная выставка Кирилла Рейва

Кирилл Рейв. Кадр из видео «Навстречу новой энергии. Синяя версия»

24 января первая в России галерея фиджитал-искусства VS Gallery представила тотальную иммерсивную инсталляцию «Лабиринт» – персональную выставку Кирилла Рейва, одного из резидентов галереи. Пространство выставки погружает зрителя в виртуальную реальность цифрового художника, где представлено более 30 работ: видео, скульптур, пластификаций.

В этом сложносочиненном визуальном лабиринте из разных серий доминируют три темы, важные для творческого пути Рейва – это глитч, фрактал и природные структуры, на первый взгляд, никак не связанные между собой. Но Кирилл доказывает обратное.

Глитч привлекает Кирилла своей негативной коннотацией – в среде цифровых технологий он всегда ассоциируется с разрушением. Но в этой деконструкции художник находит созидание и отсылки к авангардному искусству с его тягой к геометрическим формам. В философии Кирилла глитч – первооснова цифрового мироздания и будущего метаверса, где глитч-объекты превращаются не только в руинированные образы, но и в загадочные супераватары, которые как будто охраняют пространство выставки.

Фракталы – прямая противоположность глитчу. Это всегда математически выверенная конструкция, которая выглядит идеальнее, чем природные структуры. В искусстве Рейва фракталы рождаются из пустоты и в пустоту же возвращаются, по пути разламывая массивные монументальные и квадратичные формы.

Природное в творчестве Рейва раскрывается через взаимодействие с техногенным – у них похожие структуры, а иногда они просто вторят друг другу формой и содержанием. В цифровой среде природа приобретает новые смыслы, подвергаясь силе тотального творчества. Оно – одно из преимуществ цифры и главная ценность для художника.

Кирилл Рейв (Kirill Rave) – фиджитал-художник, создающий тотальные инсталляции на стыке двух миров (физического и цифрового). Участник биеннале в Германии, Испании и России. Принял участие в биеннале медиаарта Anhydrite Biennale (пещера Барбаросса в Тюрингии) вместе с Йозефом Бойсом, Брюсом Науманом, Тури Вронес и другими художниками. Номинант 1-й Московской Арт Премии. Резидент VS Gallery. Основатель экспериментального аудиовизуального проекта Broken Composers.