Галерея pop/off/art представляет выставку Ростислава Лебедева «Списки черные»

Ростислав Лебедев. Пляска Смерти. 2022. Холст, акрил. 125х170 см

Галерея pop/off/art представляет персональную выставку одного из основателей направления соц-арт, классика современного искусства Ростислава Лебедева «Списки черные». В экспозиции будут представлены как произведения 1980–2000-х гг., так и новая живопись, созданная специально для выставки. Проект станет исследованием тем, табуированных или подвергнутых критике институциональным и профессиональным сообществом в разные периоды жизни художника.

Большинство работ Ростислава Лебедева создавались вне официального поля искусства, в результате чего не были экспонированы. Название проекта отсылает к инструменту борьбы с неофициальным искусством в СССР: созданию списков художников и произведений, отвергнутых советской идеологией.

Сегодня проект обратится к идеям соц-арта, в том числе через образы современной массовой культуры, понятные новому поколению зрителей. На выставке будут представлены произведения с узнаваемыми лебедевскими приемами: обращение к классике мировой живописи и ее комбинирование со знаковыми образами поп-культуры, откровенное заимствование, цитирование, повторы с дополнением ироничных и пародийных элементов. Одним из центральных блоков проекта станет серия «DOOM», в которой Лебедев частично воспроизводит полотна советских соц-реалистов и дополняет их панелями управления из культовой компьютерной игры «Doom». Стратегии смешения разных языков также найдут себя в других работах. Например, в соединении пейзажей Дейнеки или «Танца» Матисса с взрывающимися самолетами с полотен Лихтеншейна. Также будет показан нигде не экспонированный ранее ряд работ из «Черного проекта» Ростислава Лебедева, в котором он закрашивает черным цветом части холста, показывая замаскированный характер темы, над которой иронизирует.

Обнаружение новых мотивов позволит говорить о непрекращающейся мыслительной работе мастера, воплощенной на холстах и в объектах, которые вновь предстанут отражением действительности. Работы будут разгруппированы по спискам-блокам, согласно сюжетам, которые когда-либо замалчивались или упускались из внимания, но всегда были где-то рядом.