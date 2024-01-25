Выставку произведений Ольги Жилинской и Владимира Жилинского представили в РАХ

О.Д. Жилинская. Гнездо. 2013. Холст, масло. 110х110. Собственность автора

Российская академия художеств представляет выставку произведений члена-корреспондента РАХ Ольги Дмитриевны Жилинской и её сына, художника и реставратора Владимира Михайловича Жилинского. Проект продолжает серию академических выставок творческих династий и демонстрирует живописные полотна и графические работы разных лет.

Ольга Жилинская родилась в 1954 году в семье известного живописца, академика Российской академии художеств Дмитрия Жилинского и скульптора Нины Жилинской, произведения которых вошли в золотой фонд отечественного искусства. Закончив в 1977 году Московский художественный институт имени В.И. Сурикова, где училась в мастерской К.Д.Тутеволь, она стала постоянным участником художественных выставок. Исследователи творчества художника пишут: «Поддавшись искушению утвердить семейную преемственность, многие критики спешат найти в картинах Жилинской влияние её отца, Дмитрия Жилинского. Но при более внимательном взгляде становится очевидно – это совершенно разные художественные явления». Изобразительный язык Ольги Дмитриевны самостоятелен и скорее восходит к Аристарху Лентулову, о чём свидетельствует внутренняя взволнованность, театральная конструктивность, смещённость пространств и объёмов. В произведениях также ощущается её талант художника-монументалиста, способного создавать живопись, органично включённую в архитектурные решения общественных пространств. Разговор о личном, интимном в формате станковой живописи автором ведётся мощными цветовыми плоскостями, смелой обобщённой моделировкой. Частное переживание таким образом обобщается до уровня космического и однозначно главенствует над коллективным, общественным, что прослеживается в таких работах, как: «Смерч» (2013), «Счастье» (2016), «Ау, Москва» (2020).

О.Д. Жилинская. Ау, Москва! 2020. Холст, масло. 30х60. Собственность автора

О.Д. Жилинская. Прозрачный лед. Холст, масло. 60х80. Собрание автора

О.Д. Жилинская. Смерч. 2013. Холст, масло. 80х90. Собственность автора

О.Д. Жилинская. Счастье. 2016. Холст, масло. 100х100. Собственность автора

Её картины, самостоятельные по форме, глубоко личные по содержанию, органично живут во времени, укоренены в своей эпохе. Не отказываясь от традиционных жанровых форм, от любви и преданности живой натуре, она являет собой пример художника с остро современным пластическим мышлением, актуальным пониманием пространства, формы, цвета. Её произведения, насыщенные ассоциациями, притягательны своей живописностью, композиционной интригой, особой личностной интонацией. Полотна мастера требуют вдумчивого просмотра, переосмысления, к ним нужно возвращаться по нескольку раз, чтобы раскрывать пласты смыслов, заложенные в зрительных образах.

Владимир Жилинский (Ходанов) родился в 1983 году в семье живописца Ольги Жилинской и священника Михаила Ходанова. Воспитываясь в уникальной художественной среде, он унаследовал стремление быть самим собой и потребность в полной принадлежности творчеству. Обучался в Московском государственном академическом художественном училище памяти 1905 года, где получил профессию реставратора. Позднее окончил факультет сценографии Российского института театрального искусства, в 2010-х годах начал изучать цифровые технологии в искусстве. Сотрудничая со многими российскими режиссёрами театра и кино, он принял участие в создании ряда сценических оформлений, в числе которых видеопроект «Путь к Скрябину», созданный специально для концерта к 100-летию композитора в Мемориальном музее А.Н. Скрябина в Москве (2015).

В.М. Жилинский (Ходанов). Тайная вечеря. 2023. Холст, акрил. 70х190. Собственность автора

В.М. Жилинский (Ходанов). Стою, пишу. 2023. Холст, масло. 90х50. Собственость автора

В.М. Жилинский (Ходанов). Солженицин. 2022. Холст, акрил. 58х90

В.М. Жилинский (Ходанов). Случайный снег. 2021. Холст, масло. 60х80. Собственность автора

В.М. Жилинский (Ходанов). Переправа. 2023. Холст, масло. 100х100. Собственность автора

Произведения Владимира Жилинского взаимодействуют друг с другом, вовлекая зрителя в диалог о непреходящих ценностях человека. Мастер создаёт урбанистические пейзажи, графические портреты и картины на религиозные сюжеты, избирая для каждого художественного решения свою уникальную манеру. Настроение и смысловой контекст передается им с помощью плавной текучей живописной линии или же наоборот длинными уверенными, а иногда и экспрессивными штрихами. Искусствоведы, описывая талант художника, отмечают: «Если графика Ходанова говорит о судьбе человека, “заброшенного” в мир, то живопись выступает этим миром - внешней рамкой. Как прибой моря, шорох листвы, смена дня и ночи – безучастно тикают часы, “род приходит и уходит, а Земля остается вовек”. Нить штриха разворачивается в настоящем, скользит в будущее...». Его работы объединяет особый кинематографический взгляд автора, берущего в объектив самое важное. Мастер экспериментирует с форматами произведений, создавая и камерные, и крупноформатные работы, что даёт ему свободу исполнения. Деликатно дополняя и трансформируя реальность по собственному усмотрению и почти незаметно для зрителя, он изображает действительность через призму своего оригинального художественного видения.

В академических залах произведения Ольги и Владимира Жилинских создают диалог, отражая при всех стилистических различиях внутреннюю сущностную близость. Представленные на выставке работы демонстрируют глубокую индивидуальность художников и одновременно с этим непрерывное развитие выбранной линии в искусстве.

Текст составлен на основе статей Бориса САЛАХОВА