«Лаборатория 40+» подводит итоги 2022 года

17 и 18 сентября в 19:00 в Боярских Палатах СТД РФ состоятся премьерные показы спектакля «НУТРО» творческого проекта «Лаборатории 40+».

На протяжении двух недель 13 заслуженных актеров из самых известных театров страны вместе с режиссером Дмитрием Крестьянкиным ставили своеобразный театральный эксперимент: что получится, если дать художественную свободу актерам с 20-летним стажем, погруженным в работу репертуарного театра, и режиссеру-новатору?

«В этой работе мне хотелось уделить внимание личным историям участников лаборатории, узнать какие темы волнуют старшее поколение коллег, насколько они будут состыковываться с моим восприятием театра и мира… сплести из них спектакль-высказывание. На мой взгляд, это получилось», — говорит Дмитрий Крестьянкин.

Роли в спектакле исполняют актеры: Ольга Богословская, Игорь Горчаков, Тимофей Греков, Софья Гущина, Ксения Еремеева, Елена Жданова, Ирина Иванова, Юлия Корельская, Наталья Лавриненко, Татьяна Пшеничникова, Ольга Сидорова, Анна Товарова, Александр Чупин. Также над спектаклем работает композитор Алексей Восткриков (Санкт-Петербург).

Уникальность спектакля «НУТРО» в том, что он не придумывался заранее, а сочинялся вместе с актерами, давая возможность не только сыграть роль, но и создать ее с нуля в процессе лаборатории. Это будет документальный спектакль. Артисты выбрали волнующие их темы и расскажут об этом со сцены – кто-то свою историю, кто-то историю коллеги по Лаборатории. Эти пережитые истории и жизненный опыт артистов «Лаборатории 40+» станут главной темой спектакля.

Напомним, театральный проект Союза театральных деятелей России — «Лаборатория 40+» — в этом году проходит с 5 по 19 сентября в Москве и Рузе. Творческая резиденция собрала актеров из региональных театров России: Волгограда, Воркуты, Горно-Алтайска, Канска, Новосибирска, Омска, Оренбурга, Сарапула, Северодвинска, Улан-Удэ, Чебоксар, Череповца, Тюмени и Якутска. Постановкой спектакля руководил Дмитрий Крестьянкин — молодой режиссер «Плохого театра» из Санкт-Петербурга, который в шутку называет себя «плохим», но при этом известен работами в области инклюзивного театра. Лаборатория стала важной частью образовательной программы Союза театральных деятелей РФ, объединяя не молодых начинающих актеров, а тех кто отдал театру уже многие годы.

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