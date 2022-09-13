Эдуард Бояков открыл Новый театр

12 сентября в Усадьбе Салтыковых-Чертковых состоялась пресс-конференция, посвященная открытию Нового театра. Его создатель и художественный руководитель Эдуард Бояков сформулировал основные идейные и эстетические принципы проекта.

В пресс-конференции приняли участие попечители театра – президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов и коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин, возглавляющий Попечительский совет. Также среди спикеров были народный артист России режиссер Валентин Клементьев и директор театра Мария Кубланова.

Во вступительном слове Эдуард Бояков обозначил идейный и эстетический вектор, по которому будет двигаться строительство Нового театра. Худрук сформулировал три ключевых принципа: традиционализм, современный язык и новая актерская антропология. Традиционализм включает в себя идеалы традиционной семьи, русский культурный код, патриотизм, связь светской культуры с православием, уважение к истории, признание русской культуры и русского языка как пропуска в мировую культуру. Современный язык подразумевает работу с актуальными формами, разными жанрами, нестандартными форматами и новаторскими приемами театрального искусства. Новая актерская антропология означает определенную этическую парадигму существования артиста, равно здорового телом и духом. Также худрук внятно обозначил гражданскую позицию Нового театра.

Эдуард Бояков:

«Сегодня это актуально: мы переживаем глобальный переход, когда либеральная модель, которая определяла и задавала тренд в течение 30-ти последних лет, ломается. Что придёт на смену ей? Непонятно. Мы с нашей Родиной, мы с нашей армией, мы с нашей историей».

На пресс-конференции было подчеркнуто, что Новый театр является негосударственной институцией. Его деятельность осуществляется при поддержке Попечительского совета, который возглавляет Игорь Кудряшкин, коммерческий директор Уральской горно-металлургической компании (УГМК). В Попечительский совет также входят: председатель Московского экономического форума Константин Бабкин, основатель и президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, директор фонда Института культурной политики Екатерина Сиркен, а также коллега

Игоря Кудряшкина по УГМК Андрей Козицын.

Игорь Кудряшкин сделал акцент на православии как важнейшей духовной составляющей Нового театра.

Игорь Кудряшкин:

«Православие, с нашей точки зрения, это история, настоящее и будущее России. Без православия нам не выжить и не быть теми, кем мы являемся. Тема православия в театре Боякова занимает особое место, мы это очень ценим и уважаем».

Тему развития Школы Нового театра раскрыл Вадим Лобов, президент Корпорации «Синергия», член Комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Малое и среднее предпринимательство»:

«Любое новое начинание нуждается в кадрах — инициативных, мотивированных профессионалах. Мы начинали образовательную деятельность во МХАТе им. М. Горького, сейчас это продолжаем и открываем Школу Нового театра. Это место, где мы будем обучать самым востребованным театральным профессиям — актёр, продюсер, режиссёр и т.д. Для нас главным принципом отбора в эту школу будут не столько результаты ЕГЭ, сколько мотивация. Нам нужны люди с горящими глазами. Именно таких мы и ищем, и эта работа уже ведётся. В сентябре у нас запустился первый поток. В Школе Нового театра все уровни образования — детская школа, колледж, бакалавриат и магистратура. Кроме того, это образование для взрослых, чтобы приобщить широкие массы. Те люди, которых мы сейчас набираем, стоят у истоков, и они с первого дня смогут принять участие в строительстве Нового театра. Они смогут сразу играть в сценах. Практическая направленность — один из камней в фундаменте новой конструкции».

Режиссер Валентин Клементьев также отметил повышенную мотивацию как необходимую черту и тех, кто преподаёт в Школе Нового театра, и тех, кто в ней учится: «Нам кажется, что это может дать совершенно неожиданные и невероятные результаты», — отметил народный артист России.

О планах, перспективах, площадках, репертуаре и ближайших премьерах рассказала Мария Кубланова, директор Нового театра. Первой премьерой станет иммерсивный спектакль ежедневного проката «Лубянский гример» по рассказу Николая Лескова «Тупейный художник».

Премьерный показ состоится 18 ноября в пространстве Усадьбы Салтыковых-Чертковых, которая является основной резиденцией Нового театра. Также в планах – «Лавр» по роману Евгения Водолазкина с Дмитрием Певцовым в главной роли и «Скупой» по Мольеру, где в центральных ролях выступят Леонид Якубович и Евдокия Германова. Мария Кубланова подчеркнула, что Новый театр – репертуарный. Однако спектакли будут играться на разных площадках столицы. За сезон 2022-2023 года планируется выпустить 9 репертуарных спектаклей – как на основе современной драматургии, так и по классическим пьесам.

Завершая выступления спикеров, Эдуард Бояков сообщил, что 28 сентября, в сороковой день со дня убийства Дарьи Дугиной, Новый Театр вместе с группой философов, музыкантов, поэтов и личных друзей Дарьи примет участие в мемориальном вечере, который состоится в галерее ArtMaison.

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