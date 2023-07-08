Выставку «Комикс-оригиналы» представят в РГБМ

13 июля в Малом зале Российской государственной библиотеки для молодёжи состоится открытие выставки «Комикс-оригиналы», где в качестве экспонатов будут представлены работы-подлинники, созданные художниками-комиксистами разных поколений. Демонстрация раритетных рисованных историй – арт-событие, проходящее в рамках Московского международного фестиваля «КомМиссия».

«В наше время цифрового воспроизведения всего и вся оригинальные работы художника – это самое ценное, – рассказывает куратор выставки, художник Алим Велитов. – Оригиналы имеют свою собственную энергию, стиль и характер, которые невозможно передать в копии. Они вызывают более сильные эмоциональные реакции у зрителей. Просмотр оригиналов может вызывать ощущение присутствия самого художника и позволяет лучше понять его замысел».

Комиксы — это уникальный и многогранный вид искусства, который сочетает в себе элементы живописи, литературы и графического дизайна. В последнее время большинство художников-комиксистов создают свои работы с использованием компьютерной графики, однако традиционные методы остаются актуальными. Бумажные комиксы, созданные с помощью туши, перьев, акварельных красок и других материалов, обладают неповторимой энергетикой и очарованием. Обычно читатели имеют дело с уже отпечатанными копиями, а выставка предоставляет уникальную возможность увидеть оригинальные страницы комиксов в их первозданном виде.

На выставке «Комикс-оригиналы» можно увидеть работы таких художников, как Аскольд Акишин, Алексей Капнинский, Леонид Козлов, Владимир Свиридов, Андрей и Наталья Снегиревы, Илья Савченков, Владимир Саков, Павел Хихус, Алим Велитов, Владимир Сахнов, Екатерина Волжина, Алексей Трошин, Таисия Трошина.

Выставка демонстрирует разнообразие авторских стилей и техник, а также – эволюционное развитие жанра комиксов, созданных на протяжении последних тридцати лет. Вход свободный.

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