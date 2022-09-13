Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых подготовила новый музыкальный цикл – «Сказки о музыкальных инструментах» для больших и маленьких зрителей.
Гости услышат, как по-разному могут звучать инструменты, познакомятся с произведениями великих композиторов и, самое главное, научатся любить и понимать классическую музыку.
Первым концертом цикла станет спектакль о Его Величестве Рояле — «Большой королевский секрет».
Сказка расскажет зрителям о происхождении инструмента, его особенностях и друзьях: звуках, нотах, ритмах, тактах и трезвучиях. Гостей ждут чудеса, приключения, игры и, конечно, великая и прекрасная Музыка.
Исполнители: актриса московских театров — Екатерина Лисовая, Иван Шмарыгин (рояль), Владимир Спектор (скрипка).
В программе прозвучат произведения Вольфганга Амадея Моцарта, Ференца Листа, Сергея Рахманинова.
Бонус при покупке билетов на детский концерт:
— на время концерта и посещения музея (с 11.30 до 15.00) родители могут припарковать свой автомобиль на стоянке музея. Для этого после покупки билетов надо позвонить по телефону +7 495 648 18 13 (ежедневно с 10.00 до 18.30), сообщить номер заказа и сведения об автомобиле (марку, цвет и госномер).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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