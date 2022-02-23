РЕКВИЕМ МОРИСА ДЮРЮФЛЕ ВПЕРВЫЕ В ИСПОЛНЕНИИ МИНИН-ХОРА

Московский государственный академический камерный хор (Минин-хор) представляет программу из произведений Мориса Дюрюфле, Ариэля Рамиреса и Мориса Равеля. Вечер пройдет в Большом зале КЗ «Зарядье» 2 марта 2022 года.

В первом отделении исполняется Реквием Мориса Дюрюфле (1902 — 1986). В России он известен, в основном, как органист и автор сочинений для этого инструмента. Между тем, композиторское наследие Дюрюфле весьма разнообразно: рядом с хоровой музыкой без сопровождения и с оркестром — сочинения для фортепиано соло, фортепианного дуэта и ансамбля, камерная инструментальная и вокальная музыка.

Задуманный в годы Второй мировой войны и завершенный вскоре после ее окончания, в 1947 году, Реквием — одно из главных произведений Дюрюфле. Оно существует в трех основных редакциях для разных составов. В концерте исполняется редакция 1948 года для смешанного хора, органа и облигатной виолончели. Исследователи отмечают, что моделью для Реквиема Дюрюфле стало сочинение в том же жанре Габриэля Форе. Ясный позднеромантический колорит сочетается с опорой на мелодику григорианского хорала.

В исполнении Реквиема участвуют главная органистка и хранитель органа Концертного зала «Зарядье», Заслуженная артистка Республики Татарстан Лада Лабзина и выдающийся виолончелист, лауреат ряда крупнейших международных конкурсов, в том числе Международного конкурса имени П.И. Чайковского (2015) Александр Рамм.

Центральное сочинение второго отделения — хит классической музыки XX века, «Креольская месса» аргентинца Ариэля Рамиреса (1921 — 2010). Два импульса привели к созданию этого шедевра. Первый из них — поездка композитора в Германию вскоре после Второй мировой войны: он узнал историю женщин, рисковавших жизнью и спасавших узников нацизма. Еще одним импульсом стал Второй Ватиканский собор 1960-х годов — грандиозное событие, важнейший этап межконфессионального и межрелигиозного диалога. В частности, Собор разрешил проводить католическое богослужение на языках народов мира: результатом в музыкальном искусстве стало создание ряда сочинений, в которых высокая, идущая из глубины веков традиция, твердые литургические формы соединялись с формами и языком современной музыки, и не только академической. В произведении Рамиреса, завершенном в 1964 году, классическая форма ярко сочетается с креольскими мелодиями и ритмами. Текст католического богослужения не просто переведен — интерпретирован на кастильском диалекте испанского языка; автор — поэт Феликс Луна. Взрывной популярности «Креольской мессы» способствовало то обстоятельство, что в разное время сольные партии в ней исполняли такие суперзвезды, как Хосе Каррерас, Пласидо Доминго и Монсеррат Кабалье. Тем удивительнее, что в России сочинение впервые прозвучало лишь в 2013 году, — и именно в исполнении Минин-хора. В концерте 2 марта участвует солист Московского театра Новая Опера имени Е.В. Колобова, приглашенный солист Немецкой оперы на Рейне (Дюссельдорф, Германия) Георгий Васильев.

На десерт Минин-хор предлагает еще один хит, на сей раз оркестровый, — «Болеро» Мориса Равеля (1875 — 1937). Одноактный балет 1928 года, превратившийся в блестящую оркестровую пьесу, «Болеро» давно перешагнуло рамки классической музыки и существует в многочисленных переложениях для разных составов. В концерте прозвучит версия для хора, медных духовых инструментов, контрабаса и ударных, ставшая результатом усилий трех аранжировщиков: это Игорь Заборов, первый художественный руководитель, а ныне президент Московского государственного академического камерного хора Владимир Минин и нынешний художественный руководитель Тимофей Гольберг. В исполнении участвует ансамбль солистов Государственного академического симфонического оркестра России имени Е.Ф. Светланова.

Дирижер концерта — Тимофей Гольберг.

Фото — Петр КОЛЧИН

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