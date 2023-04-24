Гала-концерт «Дети Победы. Подвиги российской армии» пройдет в Музее Победы

26 апреля в Музее Победы состоится заключительный гала-концерт культурно-просветительского проекта «Дети Победы. Подвиги российской армии».

На сцене музея с музыкальными номерами, спектаклями, творческими постановками выступят участники проекта – московские школьники, а также приглашенные артисты, в числе которых исполнительница и автор гимна проекта «Дети Победы» Алана О., заслуженный артист России Дмитрий Дунаев и другие. Ведущей мероприятия станет телерадиоведущая, советский диктор, актриса Анна Шатилова.

Во время гала-концерта в Музее Победы состоится торжественное награждение победителей и лауреатов творческого конкурса «Дети Победы. Подвиги российской армии». Почетные гости вручат памятные призы учащимся московских школ № 1239, № 937 имени Героя России А.В. Перова, № 2070 имени Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна, АНО Общеобразовательной Православной школы искусств, Образовательного центра «Протон», школы «Марьино» и других образовательных учреждений Москвы.

Концерт проводится в рамках культурно-просветительского проекта по повышению уровня знаний и информированности московских школьников о героических страницах истории России, подвигах русской армии и флота, при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО и Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы. Подробнее – на сайте проекта детипобеды.рф.

Начало: 19.00. Зал Жуков

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