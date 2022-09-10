Ефимыч: «Я по первому снегу бреду…»

Есенинская легкость и пронзительность гитар: почему после песни Ефимыча так хочется жить?

Казалось бы, песню с заглавной строкой «Я по первому снегу бреду» стоило ждать в преддверии зимы, а не первого сентября, но внезапно она идеально вписалась в настроение только что отгремевшего лета. Ефимыч с присущими ему авантюризмом и тонким восприятием действительности сумел привнести поистине осенние мотивы в новый релиз.

Лирика Есенина поразительно легко ложится на музыку, но сохранить в этих песнях душу удается не всем. Ефимыч не зря считается одним из лучших исполнителей есенинской лирики: Олег и Владислав не только сохраняют, но и возводят эту душевность в новую степень.

«Я по первому снегу бреду» звучит двояко: нежно и тихо в куплетах и отчаянно пронзительно в проигрышах. Эта дуальность вторит не только тексту, но и в целом настроению осени – непостоянному и загадочному. С одной стороны наступают холода, замедляется жизнь вокруг вместе с уходящей в сон природой. Размеренный гитарный перебор и спокойный голос отправляют в неспешную прогулку по первому снегу, где вопросов к миру и к себе становится больше с каждым шагом. Вместе с ушедшим солнцем, кажется, что жизнь остановилась, но тут в игру вступают есенинская безбашенная легкость и протяжные соло электрогитар. Проигрыши словно олицетворяют собой те самые «В сердце ландыши вспыхнувших сил», о которых писал Есенин. И мир вокруг обретает совсем не унылые образы, а метафоричные – в которых лебеди вместо зимы и восторженность лесной дремучей мутью. Так и мелодия оживает и загорается переходя из почти бардовской акустики и добротную стилевую роковую классику.

«Такой пронзительный абсолютно есенинский позитив, способность фантастически легко, с небрежной лихостью, превращать банальное во что-то высокое», – так объясняет выбор лирики для песни Олег Шаранданов – голос и сердце проекта. Поклонники разделяют его завороженность: наперебой хвалят исполнение и актуальность эмоций, которые песня рождает.

По итогу вполне зимняя по словам история становится правильной осенней песней. Первые холода после непривычно горячего августа, замедление, чтобы созерцать красоту вокруг и огонь ясной звезды в чистом ночном небе – то самое именно осеннее желание жить. Хороший саундтрек для вечерней прогулки и внутренних вопросов: песня Ефимыча дает верный настрой, что ответы обязательно найдутся и – непременно – хорошие.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.