Лауреат премии «Органист года» Елена Привалова даст сольный концерт в соборе Петра и Павла в Москве

Известная органистка Елена Привалова объединила в концерте музыку Баха и шедевры романтической эпохи. Благодаря этому раскроются все краски исторического органа собора — уникального инструмента немецкой фирмы «Вильгельм Зауэр» (1898). Особое место в ее программе занимает музыка русских композиторов, раритеты, которые искусно вписаны в великолепный ландшафт органной культуры XIX века.
Программа сопровождается масштабной проекцией.
Лауреат премии «Органист года», художественный руководитель фестиваля «Органные вечера в Кусково» Елена Привалова — орган
Когда? 11 марта, 18.00.
Где? Евангелическо-лютеранский кафедральный собор святых Петра и Павла (Старосадский пер., 7/10).Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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