«Исповедь хулигана»: Фольклорный центр «Москва» представляет эксклюзивный творческий вечер Михаила Горевого

30 марта 2023 Фольклорный центр «Москва» представляет эксклюзивный творческий вечер актёра театра и кино Михаила Горевого «Исповедь хулигана».
В программе: стихи Пушкина, Есенина, Маяковского, Саши Черного и других, фрагменты фильмов и спектаклей с участием артиста, автобиографический рассказ.
Начало в 19.00.
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