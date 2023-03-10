«Исповедь хулигана»: Фольклорный центр «Москва» представляет эксклюзивный творческий вечер Михаила Горевого

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30 марта 2023 Фольклорный центр «Москва» представляет эксклюзивный творческий вечер актёра театра и кино Михаила Горевого «Исповедь хулигана».

михаил горевойВ программе: стихи Пушкина, Есенина, Маяковского, Саши Черного и других, фрагменты фильмов и спектаклей с участием артиста, автобиографический рассказ.

Начало в 19.00. Подробности и билеты по ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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