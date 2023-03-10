Сказка Александры Якобсон. Галерея «Открытый клуб» представила выставку художницы

Александра Якобсон (1903-1966) родилась в далеком от нас Иркутске, в семье ссыльного народовольца – норвежца Николая Якобсена. Талант к рисованию у Александры проявился рано, в детстве. Она посещала художественную школу в Иркутске, а потом Якобсон ждал ленинградский ВХУТЕИН и учеба у Кузьмы Петрова-Водкина и Павла Филонова.

Александра Якобсон. Иллюстрация к сказке «Царевна-лягушка». 1954. Бумага, карандаш, акварель

Александра Якобсон. Иллюстрация к книге С. Маршака «Всем по подарку». 1958. Бумага, акварель, тушь

Александра Якобсон. Иллюстрация к сборнику сказов П. Бажова «Малахитовая шкатулка». 1948-1950. Бумага, акварель, белила

Ленинградский Детгиз и книжная иллюстрация – отдельные главы ее жизни. К слову, Александра Якобсон работала и в технике офорта, и в афише. Во время войны помогала отправлять экспонаты Эрмитажа в тыл. Однако её глазами мы видим сказки Павла Бажова и Виталия Бианки, Александра Пушкина и Михаила Лермонтова. Александра Якобсон на диво умеет передавать женский характер. С достоинством и хитрецой – героиня лермонтовского «Ашик-Кериба» – дочь богатого турка Магуль-Мегери, своенравная красавица – хозяйка Медной горы, веселые и трудолюбивые крестьянки из собраний сказаний фольклора, забавные животные детских историй.

За что бы ни бралась Александра Якобсон, всё у неё выходит мастерски, легко. Она – тот художник, что чувствует душу разных культур, будь то болгарские сказки, «Аленький цветочек» Сергея Аксакова и «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина, пронизанные русским духом, или же «Царевна-лягушка» в обработке Алексея Толстого. По ее иллюстрациям можно не только знакомиться с литературным наследием разных стран, но и обратиться к истории костюма, увидеть аллюзии на античное наследие (посмотрим, как держит яблочко героиня пушкинской сказки).

Выставка открыта до 21 марта 2023 года, вход свободный.

Марина АБРАМОВА

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