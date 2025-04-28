Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы

24 апреля в Музее Победы прошла XII торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». На ней наградили 26 лауреатов 2025 года из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Египта и Приднестровской Молдавской Республики.



Почетными гостями церемонии в Зале Славы музея на Поклонной горе стали члены российского правительства, Совета Федерации, депутаты Госдумы, политические и общественные деятели, лауреаты инициативы «Горячее сердце» прошлых лет, а также Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации Юрий Цветов, Сергей Петров, Игорь Запорожан.

«Инициатива «Горячее сердце» дает нам уникальную возможность выразить признательность нашим юным гражданам нашей страны, нашим героям — мальчишкам и девчонкам, которые всегда готовы прийти на помощь, рискнуть своей жизнью ради спасения попавших в беду, взять на себя ответственность за ближнего. Примеры смелых поступков, искренней заботы о людях и преодоления самых сложных ситуаций способствуют формированию в обществе высоких гражданских и нравственных ориентиров», — сообщила президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» Светлана Медведева.

В 2025 году в оргкомитет поступило около 800 представлений на награждение из России и иностранных государств. В итоге комиссия определила 217 лауреатов, в том числе шесть общественных организаций и объединений. 15 лауреатов представляют Абхазию, Армению, Беларусь, Египет и Приднестровскую Молдавскую Республику.

12-летний Тимофей Гаранин из Москвы проснулся ночью во время пожара, вся семья крепко спала, и никто не подозревал, что их жизни находятся в опасности. «Два часа ночи, когда все спали, я общался с другом. Я услышал звуки, мне показалось, что выбрались коты. Я пришёл в комнату. Добежал сразу, чтобы увидеть маму и папу. Я побежал в подъезд, звонить соседям, чтобы все встали», — вспомнил Тимофей Гаранин. Возгорание успешно устранили, никто не пострадал. Пожарные высоко оценили действия Тимофея, который в трудной ситуации не поддался панике, а проявил смелость.

Имена и истории лауреатов размещены в электронной версии почетной книги «Горячее сердце-2025» на официальном сайте проекта. С историями подвигов может ознакомиться любой желающий.

Проект с 2013 года реализует Фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой при поддержке Минпросвещения России, федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и движений. В 2020 году инициатива получила международный статус. За двенадцать лет более 11 тысяч представлений поступило из всех регионов России и 26 стран мира. Наградами отмечены свыше 1,8 тысячи лауреатов.