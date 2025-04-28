РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваЛауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы

Лауреатов инициативы «Горячее сердце» наградили в Музее Победы

editor
By editor
47
горячее сердце
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

24 апреля в Музее Победы прошла XII торжественная церемония награждения и чествования лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце». На ней наградили 26 лауреатов 2025 года из России, Абхазии, Армении, Белоруссии, Египта и Приднестровской Молдавской Республики.
 
Почетными гостями церемонии в Зале Славы музея на Поклонной горе стали члены российского правительства, Совета Федерации, депутаты Госдумы, политические и общественные деятели, лауреаты инициативы «Горячее сердце» прошлых лет, а также Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации Юрий Цветов, Сергей Петров, Игорь Запорожан.

«Инициатива «Горячее сердце» дает нам уникальную возможность выразить признательность нашим юным гражданам нашей страны, нашим героям — мальчишкам и девчонкам, которые всегда готовы прийти на помощь, рискнуть своей жизнью ради спасения попавших в беду, взять на себя ответственность за ближнего. Примеры смелых поступков, искренней заботы о людях и преодоления самых сложных ситуаций способствуют формированию в обществе высоких гражданских и нравственных ориентиров», — сообщила президент Фонда социально-культурных инициатив и председатель оргкомитета Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее сердце» Светлана Медведева.

В 2025 году в оргкомитет поступило около 800 представлений на награждение из России и иностранных государств. В итоге комиссия определила 217 лауреатов, в том числе шесть общественных организаций и объединений. 15 лауреатов представляют Абхазию, Армению, Беларусь, Египет и Приднестровскую Молдавскую Республику.

12-летний Тимофей Гаранин из Москвы проснулся ночью во время пожара, вся семья крепко спала, и никто не подозревал, что их жизни находятся в опасности. «Два часа ночи, когда все спали, я общался с другом. Я услышал звуки, мне показалось, что выбрались коты. Я пришёл в комнату. Добежал сразу, чтобы увидеть маму и папу. Я побежал в подъезд, звонить соседям, чтобы все встали», — вспомнил Тимофей Гаранин. Возгорание успешно устранили, никто не пострадал. Пожарные высоко оценили действия Тимофея, который в трудной ситуации не поддался панике, а проявил смелость.

Имена и истории лауреатов размещены в электронной версии почетной книги «Горячее сердце-2025» на официальном сайте проекта. С историями подвигов может ознакомиться любой желающий.

Проект с 2013 года реализует Фонд социально-культурных инициатив под руководством Светланы Медведевой при поддержке Минпросвещения России, федеральных министерств и ведомств, общественных организаций и движений. В 2020 году инициатива получила международный статус. За двенадцать лет более 11 тысяч представлений поступило из всех регионов России и 26 стран мира. Наградами отмечены свыше 1,8 тысячи лауреатов.

Предыдущая статья
Как сделать из инфоцыгана человека? Ответы в комедии «Хутор»
Следующая статья
Художественный проект Яндекс Недвижимости про современную жилую архитектуру открылся в Санкт-Петербурге

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru