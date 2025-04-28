«Восстаёт во славе»: выставка, посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Великого Новгорода открылась в Москве

Государственный научно-исследовательский музей архитектуры имени А.В. Щусева совместно с Новгородским государственным объединённым музеем-заповедником при поддержке Министерства культуры Российской Федерации представляют масштабный выставочный проект «Восстаёт во славе», приуроченный к 80-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Выставка посвящена истории изучения и послевоенного восстановления памятников архитектуры Великого Новгорода, разрушенных во время войны: трёх храмов, ярких образцов древнерусского зодчества – Спаса Преображения на Нередице XII века, Успения Богородицы на Волотовом поле XIV века и Спаса Преображения на Ковалёве XIV века. Храмы представляли собой не только уникальные произведения новгородской архитектурной школы, но и ценнейшие памятники новгородской монументальной живописи, восстановление которых продолжается и сегодня.

История храмов и их героического восстановления рассказана через несколько сюжетов, которые находят отражение в разделах экспозиции.

Первый раздел выставки посвящен теме архитектурной реставрации памятников, начавшейся сразу после освобождения города. В июне 1944 года в Новгород, для решения вопроса о его судьбе, приехала группа специалистов во главе с архитектором Алексеем Викторовичем Щусевым. Город был полностью разрушен, поэтому всерьёз рассматривался вопрос об отказе от восстановления и строительстве областного центра на новом месте. Именно Щусев отстоял идею сохранения города и предложил проект его реконструкции, включавший научную реставрацию и музеефикацию всех значимых архитектурных сооружений. Одним из принципов, предложенных им, стало максимальное сохранение древней русской архитектуры и обязательное восстановление даже лежащих в руинах зданий вместе с их фресками. Начавшееся в те годы воссоздание трёх храмов продолжалось вплоть до начала 2000-х годов.

В этом разделе представлены материалы изучения и восстановления разрушенных церквей, впервые показаны чертежи и обмеры, которые стали основой для реставрации, а также копии фресок, созданные разными художниками в 1920-1980-е годы. Из собраний двух музеев были подобраны графические материалы и фотоснимки первой половины XX века, которые никогда ранее не демонстрировались на одной площадке.

Наталья Шашкова, директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева:

«Музей архитектуры им. А.В. Щусева и Новгородской музей-заповедник 80 лет назад сплотила общая задача – возрождение художественного наследия Великого Новгорода. Сегодня это трудно представить, но в 1944 году, когда специалисты – архитекторы, искусствоведы, реставраторы – приехали на руины Новгорода, некоторые из них предлагали смириться с утратой и построить современный областной центр на новом месте. Алексей Викторович Щусев настаивал на необходимости и возможности вернуть России город, где зародилась наша государственность, где были созданы памятники исключительной красоты и духовной силы. На выставке, приуроченной к 80-летию Победы, мы рассказываем о великом подвиге созидания, о том, как несколько поколений реставраторов передают из рук в руки драгоценные произведения древнерусского искусства и великую цель – вернуть их миру».

Вторая тема выставки тесно связана с первой: это реставрация фресок. Работа по их восстановлению началась одновременно с реставрацией храмов уже в 1944 году с разбора руин храма Спаса на Нередице и сбора фрагментов монументальной живописи, которые затем поступали в собрание Новгородского музея. Сбор и реставрация фресок храма Спаса на Ковалеве в 1960-е годы под руководством Александра Петровича Грекова и храма Успения на Волотовом поле в 1990-2000-е годы под руководством Тамары Ивановны Анисимовой также способствовали будущему восстановлению храмов.

В этом разделе выставки представлены оригинальные фрагменты фресок XII-XIV веков и иконы XV-XVI веков, а также информация о специалистах-реставраторах, которые трудятся по сей день над восстановлением расколотых на миллионы осколков фрагментов монументальной живописи. Фрески из храма Спаса на Нередице XII века демонстрируются в виде небольших композиций, которые были собраны в 1944-1947 годах под руководством архитектора Любови Митрофановны Шуляк. Фрески церкви Спаса на Ковалеве XIV века, собранные под руководством известного художника-реставратора Александра Петровича Грекова, предстают смонтированными на мощные основания, по методике самого Грекова. В этом разделе показана и монументальная живопись храма Успения на Волотовом поле, над реставрацией которой в настоящий момент работает Тамара Ивановна Анисимова.

Название выставки символично отсылает к высказыванию апостола Павла о Воскресении: «сеется в уничижении, а восстает во славе» (1 Кор. 15:43).

Сергей Брюн, куратор выставки, генеральный директор Новгородского музея-заповедника:

«Приезжая сегодня на Новгородчину, в Новгородский музей-заповедник, можно увидеть стоящим, подобно «русской свече», храм Спаса на Нередице, посреди заснеженных или заливных лугов. Однако этой «свечи» не было. Церковь была скошена нацисткой артиллерией. И восстановлена лишь к 1958 году. Ее удивительные фрески, исполненные на самом исходе XII века, свидетельствуют о том, как искусство чудом переживает губительный огонь войны, о самоотверженности и терпении реставраторов, приходящих посвящать свою жизнь «невозможному», когда памятник уничтожен войной. Храм на Волотовом Поле представляет еще более душераздирающую картину, и также служит примером профессионализма и терпения реставраторов, по кусочкам собирающих тончайшую живопись, превращенную в 1 700 000 разрозненных кусочков.

Наша выставка, она о той победе, за которую продолжают биться реставраторы Новгородского музея-заповедника сегодня. И за которую бились их предшественники. Она об обретении, утрате и возрождении памятника. Она о том, как в 1944-1945 годах и как сегодня мы боремся за сохранение и раскрытие во всей подлинной красоте Новгорода, древней Родины России».

На выставке демонстрируется более 150 предметов из собраний Музея архитектуры им. А.В. Щусева и Новгородского музея-заповедника, из частных собраний, Государственного Русского музея и Новгородского научно-реставрационного управления. Часть экспонатов была привезена из реставрационных мастерских буквально со столов реставраторов. Некоторые фрески только недавно были собраны воедино из фрагментов, многие предметы демонстрируются впервые.

Выставка «Восстаёт во славе» – это редкая возможность увидеть в Москве выдающиеся памятники древнерусского искусства, которые обычно не покидают Новгородский музей-заповедник. Так, впервые за пределами Новгорода будут показаны собранные реставратором Грековым фрески и их акварельные копии.

Одним из самых уникальных экспонатов с удивительной историей является икона праздничного чина XV века из церкви Успения на Волотовом поле – «Распятие». В 2024 году икона была возвращена из Германии, куда она была вывезена во время оккупации Новгорода нацистскими войсками.

Возвращение этого памятника древнерусской культуры стало возможно благодаря личному участию замглавы Администрации Президента, Председателя попечительского совета Новгородского музея-заповедника Максима Станиславовича Орешкина и Министра культуры Российской Федерации Ольги Борисовны Любимовой.

Анатолий Оксенюк, куратор выставки: «Выставка «Восстаёт во славе» показывает хрупкость нашего наследия. Это рассказ о том, как утраченное в годы Великой Отечественной войны, которая, казалась, была давно, бережно собирают и реставрируют уже на протяжении 80 лет. Мы говорим как о самих произведениях древнерусского искусства: храмах, фресках, иконах, так и подвиге специалистов, благодаря которому мы можем сегодня прикоснуться к наследию тысячелетней русской культуры. Буквально, это прямое соприкосновение с историей, которая к нам ближе, чем мы думаем».

Совместный проект для Музея архитектуры им. А.В. Щусева и Новгородского музея-заповедника символичен и имеет свою предысторию: среди архитекторов, которые с 1944 года работали над реставрацией новгородских храмов, были и сотрудники Музея русской архитектуры, созданного по инициативе Алексея Викторовича Щусева в декабре 1945 года. Сотрудники Новгородского музея-заповедника трудились с ними плечом к плечу, делили тяготы быта. Щусев принимал активное участие и в послевоенной организации Новгородского музея, хлопотал о выделении помещений, решал вопросы реставрации Новгородского Кремля. Так история двух музеев оказалась связана именем великого архитектора и вплетена в историю отечественной культуры.