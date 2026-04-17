Такие разные формы воды

Вскоре на Главной выставке страны стартует сезон фонтанов. Посетители увидят «в деле» более 20 исторических фонтанов ВДНХ, в том числе «Дружбу народов», «Каменный цветок», «Золотой колос», которые стали символами ВДНХ и Москвы. 20 апреля 2026 года исполняется 121 год со дня рождения Константина Топуридзе — одного из ведущих архитекторов Выставки, работавшего над созданием знаменитых фонтанов.

Золотые красавицы с советских открыток

Самый узнаваемый фонтан ВДНХ — «Дружба народов», созданный в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского, — расположен на одноименной площади. В 2019 году фонтан был открыт после реставрации, которая проведена впервые за 65 лет.

Композиция состоит из гигантского центрального снопа и хоровода из статуй, символизирующих республики СССР, на момент создания фонтана их было 16. Через два года Карело-Финскую ССР преобразовали в автономную республику — Карельскую АССР, однако шестнадцатая статуя фонтана осталась на месте. Золотые девушки были отлиты на ленинградском заводе «Монументскульптура» и фактически являются «родственницами» петергофского Самсона.

Цветок из сказов Бажова

Возле павильона № 58, где работает музей славянской письменности «Слово», гости увидят самый сказочный фонтан выставки — «Каменный цветок». В основу идеи фонтана легли мотивы «Уральских сказов» Павла Бажова.

Центральное место в композиции фонтана с 1 000 струй занимает чаша в виде цветка, который открылся среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана установлены 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В чаше расположены малые фонтанчики — чугунные осетры и бронзовые гуси. Площадь бассейна фонтана составляет 3,45 тыс. кв. м.

В 2019 году фонтан предстал перед гостями Выставки в прежнем роскошном виде, как его и задумывал Константин Топуридзе: были воссозданы скульптурные элементы, восстановлена цветовая гамма фонтана.

Колос, «выросший» в центре пруда

Фонтан «Золотой колос» — еще одно архитектурное детище Константина Топуридзе —третий по величине исторический фонтан ВДНХ. Он установлен в центре Каменского пруда № 3 Ландшафтного парка Выставки. «Золотой колос» считается самым зрелищным фонтаном ВДНХ и представляет собой 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Фонтан выполнен из железобетонных элементов, облицованных смальтой. На основании, в отделке которого использовали красный полированный гранит, установлены огромные рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой. Если взглянуть на план фонтана сверху, то вместе с постаментом композиция представляет собой шестиконечную звезду. Символика фонтана очевидна: колосья означали возрождение, жизнь и плодородие.

15 июля 2018 года «Золотой колос» заработал после 30 лет молчания. Благодаря искусной работе реставраторов монументальному сооружению вернули прежний облик. Специалисты обновили внутренние конструкции, трубы и водоподводящую систему.