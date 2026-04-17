Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойМоскваТакие разные формы воды

Такие разные формы воды

By T1
161
фонтаны вднх
Фото: пресс-служба ВДНХ

Вскоре на Главной выставке страны стартует сезон фонтанов. Посетители увидят «в деле» более 20 исторических фонтанов ВДНХ, в том числе «Дружбу народов», «Каменный цветок», «Золотой колос», которые стали символами ВДНХ и Москвы. 20 апреля 2026 года исполняется 121 год со дня рождения Константина Топуридзе — одного из ведущих архитекторов Выставки, работавшего над созданием знаменитых фонтанов.

Золотые красавицы с советских открыток

Самый узнаваемый фонтан ВДНХ — «Дружба народов», созданный в 1954 году по проекту Константина Топуридзе и Григория Константиновского, — расположен на одноименной площади. В 2019 году фонтан был открыт после реставрации, которая проведена впервые за 65 лет.

Композиция состоит из гигантского центрального снопа и хоровода из статуй, символизирующих республики СССР, на момент создания фонтана их было 16. Через два года Карело-Финскую ССР преобразовали в автономную республику — Карельскую АССР, однако шестнадцатая статуя фонтана осталась на месте. Золотые девушки были отлиты на ленинградском заводе «Монументскульптура» и фактически являются «родственницами» петергофского Самсона.

Цветок из сказов Бажова

Возле павильона № 58, где работает музей славянской письменности «Слово», гости увидят самый сказочный фонтан выставки — «Каменный цветок». В основу идеи фонтана легли мотивы «Уральских сказов» Павла Бажова.

Центральное место в композиции фонтана с 1 000 струй занимает чаша в виде цветка, который открылся среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана установлены 16 бронзовых композиций-натюрмортов с дарами природы союзных республик. В чаше расположены малые фонтанчики — чугунные осетры и бронзовые гуси. Площадь бассейна фонтана составляет 3,45 тыс. кв. м.

В 2019 году фонтан предстал перед гостями Выставки в прежнем роскошном виде, как его и задумывал Константин Топуридзе: были воссозданы скульптурные элементы, восстановлена цветовая гамма фонтана.

Колос, «выросший» в центре пруда

Фонтан «Золотой колос» — еще одно архитектурное детище Константина Топуридзе —третий по величине исторический фонтан ВДНХ. Он установлен в центре Каменского пруда № 3 Ландшафтного парка Выставки. «Золотой колос» считается самым зрелищным фонтаном ВДНХ и представляет собой 66 струй воды, 30 из которых достигают 25 метров в высоту.

Фонтан выполнен из железобетонных элементов, облицованных смальтой. На основании, в отделке которого использовали красный полированный гранит, установлены огромные рога изобилия, покрытые многоцветной смальтой. Если взглянуть на план фонтана сверху, то вместе с постаментом композиция представляет собой шестиконечную звезду. Символика фонтана очевидна: колосья означали возрождение, жизнь и плодородие.

15 июля 2018 года «Золотой колос» заработал после 30 лет молчания. Благодаря искусной работе реставраторов монументальному сооружению вернули прежний облик. Специалисты обновили внутренние конструкции, трубы и водоподводящую систему.

Предыдущая статья
Новое в рубрике