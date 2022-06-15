Иммерсивные концерты «Музыка Москвы» на ВДНХ

С 15 июня 2022 года на ВДНХ стартует проект иммерсивных концертов «Музыка Москвы» — живая музыка, которая через звуковой пульт и радиопередатчик транслируется в наушники каждого гостя. Мероприятия под открытым небом будут проходить в амфитеатре Третьего Каменского пруда.

Первый концерт пройдет 15 июня в 20:00. Перед зрителями выступит фингерстайл-гитарист, лауреат международных конкурсов Регина Бахритдинова. Фингерстайл — техника игры на гитаре, когда один исполнитель одновременно играет пальцами несколько партий, имитируя полноценную группу.

Выступление состоится в амфитеатре Третьего Каменского пруда с видом на фонтан «Золотой колос».

В дальнейшем иммерсивные концерты будут проходить 2–4 раза в неделю. Гости смогут послушать выступления соло музыкантов, исполняющих как классические композиции, так и каверы популярной музыки на разных инструментах, таких как саксофон, гитара, баян, синтезатор и другие.

«Музыка Москвы» — новый формат от команды «Голос внутри». Проект зародился на берегу Японского моря два года назад. За это время иммерсивные концерты на закате успели посетить более 7 тысяч жителей и гостей Владивостока. Чуть позже проект «пришел» в Хабаровск, а теперь — и в Москву.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.