Подведены итоги конкурса на участие в Школе Фонда

Фонд Потанина объявляет результаты конкурса на участие в Школе Фонда 2023. Победителями стали 200 студентов и преподавателей-победителей грантового конкурса Стипендиальной программы. Они получат возможность поехать на заповедные территории и объекты культурного наследия России в качестве волонтеров.

По итогам конкурса наибольшее количество победителей представляют Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (24), Санкт-Петербургский государственный университет (17), Национальный исследовательский университет ИТМО (17), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» – Москва (12), Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (7) и Сибирский федеральный университет (7).

«Опыт прошлого года показал, что ничто не объединяет людей лучше, чем новые впечатления и совместная деятельность. Двадцатую юбилейную Школу Фонда мы решили провести в формате летних волонтёрских программ, опробованном в прошлом году, и при этом впервые пригласили к участию не только студентов, но и преподавателей-победителей грантового конкурса. В связи с высоким интересом к конкурсу и большим количеством поданных заявок мы увеличили количество участников Школы с изначально запланированных 160 до 200 человек. Надеемся, что волонтерские программы дадут возможность нашим стипендиатам и грантополучателям приобрести новый опыт, лучше узнать друг друга, обменяться знаниями и, конечно, расширить свои личные горизонты, окунувшись в атмосферу красивейших историко-культурных и природных территорий России», – говорит генеральный директор Фонда Оксана Орачева.

Школа Фонда – одно из ключевых событий Стипендиальной программы Владимира Потанина – в этом году состоится в 20-ый раз и второй год подряд – в формате волонтерской программы. С 15 июня по 14 сентября 2023 года волонтерские лагеря будут проходить на 24 территориях, представляющих национальные парки, заповедники, заказники, объекты культурного наследия и памятники природы. Продолжительность каждой программы – от 7 до 10 дней.

Фонд предоставляет участникам поддержку в виде благотворительной помощи для проезда и участия в волонтерской программе. Программу каждого лагеря готовит партнер Школы – Благотворительный просветительский фонд «Заповедное посольство».

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