Фортепианный вечер Станислава Иголинского

30 мая 2023 года на сцену Малого зала выйдет Станислав Иголинский (фортепиано) – лауреат престижных международных конкурсов, в числе которых – IV Всесоюзный конкурс пианистов, V Международный конкурс им. П.И. Чайковского, Международный конкурс им. королевы Елизаветы в Брюсселе. В этот вечер артист представит исключительно романтическую программу – многогранную, полную тончайших психологических нюансов. Он обратился к сочинениям Шуберта и Чайковского.

Российские и зарубежные СМИ называют Станислава Иголинского «пианистом с ярким, самобытным поэтическим дарованием», «артистом действительно незаурядного дарования и заслуженной популярности». Он давал мастер-классы в Германии и на Тайване. Сейчас Иголинский преподает на кафедре специального фортепиано в Московской консерватории.

Начало концерта в 19:00.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.