Лебедев Ростислав

Ростислав Лебедев родился в Москве в 1946 году. В 1969-м окончил художественно-графический факультет МГПИ.

Участник важнейших групповых выставок советского андеграундного искусства. Произведения художника были опубликованы в журнале неофициального русского искусства «А–Я». С 1994 член Московского союза художников. Персональные выставки художника проходили в Москве и Нью-Йорке. В 2023 году состоялась ретроспективная выставка Ростислава Лебедева «Жесткие склейки» в Московском музее современного искусства, Москва.

Работы находятся в собраниях Centre Pompidou, Musée National d’art Moderne (Париж, Франция), Jane Voorhees Zimmerli Art Museum at Rutgers University (Нью-Джерси, США), Staatiches Lindenau Museum (Альтенбург, Германия), Государственной Третьяковской галереи (Москва), Русском музее (Санкт-Петербург), в крупных частных собраниях и фондах по всему миру. Художник живет и работает в Москве.

1. Галерея pop/off/art представляет выставку Ростислава Лебедева «Списки черные». 2024