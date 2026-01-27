Оплата публикаций

«Леди Макбет Мценского уезда»: МАМТ представит первую редакцию оперы Дмитрия Шостаковича

Постановка первой редакции оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в Московском академическом Музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко обращает зрителя к одному из ключевых эпизодов в истории театра. Именно здесь, 24 января 1934 года, опера была впервые представлена московской публике — в спектакле, осуществленном Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко и получившем тогда режиссерское название «Катерина Измайлова».

Спектакль стал исключительным художественным событием, шел с большим успехом — за два сезона состоялось более 90 показов. Однако уже через два года сценическая судьба оперы была прервана, а сама партитура оказалась под негласным запретом. Возвращение «Катерины Измайловой» в 1963 году произошло уже во второй редакции — премьера состоялась на сцене МАМТ. Сегодня театр вновь обращается к первоначальному замыслу Шостаковича.

Александр Титель подчеркивает, что для него принципиально важно рассматривать это сочинение как сложную, многослойную театральную структуру. «В этом сочинении присутствуют практически все жанры, — говорит режиссер. — Здесь есть и лирическая опера, и трагедия, и гротеск. Все это перемешано, и наша задача — найти тот способ актерского существования, который позволит органично соединить эти пласты».

По его словам, опера Шостаковича требует синтетического подхода, в котором натурализм и условность сосуществуют в постоянном сопряжении. Д. Шостакович завершил партитуру «Леди Макбет Мценского уезда» в 28 лет.

Дирижер Федор Леднёв, известный интерпретатор музыки ХХ века, отмечает: «Мы работаем с первоначальной редакцией оперы — версией молодого, дерзкого Шостаковича, и потому музыка здесь такая же смелая и пронзительная. Шостакович психологически вскрывает драму: она звучит в каждом такте, сопровождает и описывает все, что происходит внутри персонажей. Музыка — это и есть сама суть трагедии». При этом дирижер внимательно учитывает опыт второй редакции 1963 года, воспринимая ее прежде всего как фиксацию исполнительской практики и источник технологических деталей, не меняя концепции первоначального текста.

В центре спектакля — Катерина. По мнению режиссера, «это «прекрасный зверь». Она не каноничная преступница, не жертва обстоятельств, а личность, проходящая путь от любовного пробуждения к преступлению и далее — к мучительному рождению совести».

Первые спевки начались еще в декабре 2025 года. С 21 января идут мизансценические репетиции в пространстве, учитывающем особенности будущих декораций.

Премьера первой редакции оперы Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в постановке Александра Тителя и Федора Леднёва ожидается 20, 21 и 22 марта 2026 года на сцене Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Партии репетируют:

  • Катерина Львовна — Елена Гусева, Александра Зотова;
  • Борис Тимофеевич — Дмитрий Ульянов, Феликс Кудрявцев;
  • Сергей — Нажмиддин Мавлянов, Николай Ерохин.

Постановочная группа:

  • Режиссер-постановщик — Александр Титель;
  • Дирижер — Федор Леднёв4
  • Художник-постановщик — Владимир Арефьев;
  • Художник по свету — Дамир Исмагилов.

Фото: Екатерина ХРИСТОВА, предоставлено пресс-службой МАМТ

