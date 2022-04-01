В РГИСИ проходит XV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики»

30 марта 2022 года в Российском государственном институте сценических искусств открылся юбилейный XV Международный конкурс-фестиваль «Актерское мастерство языком пластики». В этом году он пройдет в традиционном — очном формате.

На конкурс было прислано более 60 заявок из разных регионов России и зарубежья. За победу поборются студенты 20-ти творческих вузов из Санкт-Петербурга, Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Владивостока, Перми, Красноярска, Владикавказа, Челябинска, Ярославля, а также из Белоруссии, Италии и Китая.

Участники посоревнуются в шести номинациях – сценическое движение, танец, сценическое фехтование, оригинальный жанр, пластический перформанс и пластический спектакль.

1 апреля в 16:00 состоится II тур конкурса, трансляция которого будет вестись на официальной странице РГИСИ ВКонтакте.

Зрители смогут посетить главные события фестиваля, проходящие в Учебном театре «На Моховой»:

2 апреля в 18:00 — «Вечер пластических миниатюр». В программу вечера войдут номера студентов РГИСИ, РГПУ им. А.И. Герцена, СПбГУ, ЧГИК (Челябинск), ЕГТИ (Екатеринбург) и выступления призеров конкурса 2020 и 2021 года.

3 апреля в 18:00 — Церемония награждения и Гала-концерт финалистов, где будут показаны самые яркие номера конкурсной программы.

Международный конкурс «Актерское мастерство языком пластики» основан в 1999 году и за время существования приобрел статус одного из самых популярных соревнований по пластике и танцу среди студентов творческих вузов.

В этом году конкурс состоится очно. Помимо конкурсной программы участников ждет образовательный блок: мастер-классы педагогов РГИСИ Юрия Василькова, Татьяны Орловой, Тимура Акшенцева, Алексея Жука, а также Анны Белич и Александра Щукина.

Фото – РГИСИ

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