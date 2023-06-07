16 ноября 2023 года исполнится 85 лет самбо. Именно в этот день, специально к юбилею этого вида спорта кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит в кинотеатрах спортивную драму «Легенда о самбо». Главные герои картины — создатели искусства самообороны Виктор Спиридонов и Василий Ощепков, также их ученик Анатолий Харлампиев. Режиссером и сопродюсером фильма выступил Андрей Богатырев, создатель фильмов «Красный призрак», «Иуда», «Белые ночи», а также популярных сериалов «Вампиры средней полосы», «Чума», «Саша+Таня».

Самбо — это не только спорт, но и жизненная философия. Это стремление к совершенству и собранность, быстрота реакции и воля, мужественность и точность в оценке ситуации. Самбо воспитывает и закаляет характер, все те качества, которые нужны не только на спортивной арене, но и в жизни. Именно это стремились передать в своей работе авторы фильма.

Сюжет картины сконцентрирован на истории создания национальной борьбы. Самбо — единственный международно признанный вид спорта, официальным языком которого является русский язык. Это относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спортивного единоборства. В России им занимаются более двух миллионов человек.

Основанием технического арсенала самбо служит комплекс наиболее эффективных приёмов защиты и нападения, отобранных из различных видов боевых искусств и национальной борьбы многих народов мира Во многом свою известность в наше время самбо получило благодаря бойцам и спортсменам, среди которых: Хабиб Нурмагомедов, Федор Емельяненко и Олег Тактаров. Наряду с понятием «русский балет», «русский авангард», «русская литература», самбо по праву считается культурным достоянием России.

«Я доволен, что в фильме «Легенда о самбо» нам удалось сохранить основную часть группы фильма «Красный призрак». Здорово, что у нас совпали творческие пути и видение того, что мы хотим показывать и рассказывать зрителям в кино», — сказал режиссер фильма Андрей Богатырев.

Специально для фильма была написана песня «Учитель» музыкантом и композитором Александром Ф. Скляром (группа «Ва-банкъ»).

«Легенда о самбо» — картина совместного производства Кинокомпаниии «АБС», «Студии «Хлеб» и кинокомпании «Russian World Vision». Фильм снят при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

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