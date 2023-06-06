Премьера на телеканале «Россия»! Спортивная драма «Мистер Нокаут»

12 июня в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера спортивной драмы «Мистер Нокаут». Новый фильм Артема Михалкова рассказывает о жизни и приключениях легендарного советского боксера Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио – о его детстве в суворовском училище в Ташкенте, о службе курсантом-пограничником, о его первых успехах и неудачах, и о его дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем (Сергей Безруков). История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу.

Фильм снят при участии телеканала «Россия» и при финансовой поддержке Корпорации «РОСТЕХ», Акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ ДВИГАТЕЛЕСТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ», Холдинга «ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ», ОФ «OU7», ПАО «КОМПАНИЯ «СУХОЙ»» и «НАЦИМБИО».

ЗАМЫСЕЛ, СЦЕНАРИЙ, МУЗЫКА

История художественного фильма о знаменитом советском боксёре Валерии Попенченко и его легендарном тренере Григории Кусикьянце началась с того, что однажды режиссёр Артём Михалков увидел по ТВ документальную картину «Мистер Нокаут. Загадка Валерия Попенченко». Затем в его руках оказалась изданная в 1968 году автобиографическая книга Попенченко «И вечно бой…». Судьба спортсмена показалась Михалкову очень любопытной и кинематографичной. Помимо выдающихся спортивных достижений Валерий был талантлив абсолютно во всём: он блестяще играл в шахматы, увлекался живописью, скульптурой, литературой, знал множество стихотворений русских классиков наизусть и сам писал стихи, в совершенстве владел английским языком, знал немецкий, французский, занимался научной работой и защитил диссертацию кандидата технических наук. «Его история очень сильно меня вдохновила, – признаётся режиссёр. – К тому же у нас давно не снимали картины про бокс, и всё это подвигло меня на реализацию этого проекта». Поддержать картину взялась Госкорпорация Ростех, которая активно продвигает бокс и даже проводит корпоративный чемпионат «Ударная десятка»

Особую роль главного героя в истории отечественного бокса признают в наши дни. Татьяна Кириенко, генеральный секретарь Федерации бокса России, рассказывает: «Валерий Владимирович Попенченко не просто выдающийся боксёр, это настоящая легенда своего времени, чья слава была сродни славе Юрия Гагарина. На его поединки зрители ходили как на праздник, а манерой поведения в ринге восхищались специалисты во всём мире. Попенченко выступал всего до 27 лет, но за это время успел стать олимпийским чемпионом в 1964 году, дважды выиграть чемпионаты Европы – в 1963 и 1965 годах, шесть раз стать чемпионом страны. Кроме того, он был единственным советским боксёром-лауреатом Кубка Вэла Баркера, который вручается лучшему олимпийскому боксёру. Валерий Попенченко был уникальным боксёром - в ринге он был быстр, стремился обострить любой поединок, любил заканчивать бои досрочно, за что его и прозвали «Мистер Нокаут». Известны случаи, когда соперники имитировали нокауты, чтобы не продолжать поединки против него. Для всего нашего бокса – он настоящий кумир».

В советской прессе технику ведения боя, свойственную Валерию Попенченко, называли «корявой»: она совершенно не вписывалась в классические каноны того времени. Методы, к которым прибегал во время тренировок его наставник, Григорий Кусикьянц, тоже вызывали массу споров и недовольства. В мире советского бокса их тандем называли «Драчун и Психопат». «Мне было важно показать, как мог неугодный консервативному большинству тренер привести своего несоответствующего традиционным представлениям о боксёре подопечного к таким большим победам, - объясняет режиссёр. – Важно показать необычную методику тренировок, в частности, Кусикьянц заставлял учеников колоть дрова, заниматься балетом, жонглировать и играть в шахматы. (Позже, кстати, эти методы появлялись в различных иностранных фильмах про бокс, например, в «Рокки»). И, главное, показать их действительно весьма интересные отношения друг с другом: отец Попенченко погиб на фронте, и тренер заменял ему отца».

Над сценарием работали братья Владимир и Олег Пресняковы. Вместе с Артёмом Михалковым они изучали материалы о Попенченко и Кусикьянце, общались с вдовой Попенченко Татьяной Игоревной и его сыном Максимом, разговаривали с друзьями легендарного боксёра и его наставника, встречались с теми, кто знал их лично, тренировался с ними и выступал. «Мы услышали очень много разных мнений, историй, воспоминаний, которые, конечно, далеко не все попали в картину, – говорит Артём Михалков. – И важно сказать, что мы делали не документальный фильм, а художественный, со своими творческими решениями и сюжетными ходами для усиления истории. Наше кино отличается от реальной жизни».

«Как мне кажется, братьям Пресняковым удалось написать такой сценарий, который одинаково интересен и профессионалам в боксе, и просто любителям, и даже людям далёким от спорта. Фильм – это всегда миф, который ставит виртуальный памятник, в данном случае великому боксёру Валерию Попенченко», – говорит Сергей Безруков, воплотивший на экране образ Григория Кусикьянца.

Съёмки фильма начались в конце мая 2019 года и растянулись почти на два с половиной года. «Это были большие, долгие, сложные съёмки, из-за пандемии нам несколько раз приходилось останавливаться, и чуть ли не распускать всю группу, а потом собирать всех заново, – признаётся Артем Михалков. – Но у нас действительно сложилась команда единомышленников, которые буквально жили этим фильмом. Нас поддержали Министерство культуры, госкорпорация Ростех и лично Сергей Викторович Чемезов, Федерация бокса России и многие другие. Я также благодарен Антону Андреевичу Златопольскому за участие в нашем проекте. Во время работы мы сталкивались с множеством непредсказуемых моментов, но наша вера в проект и наше желание его реализовать в прямом смысле творили чудеса».

Ещё одним фантастическим моментом в создании картины Артём Михалков называет музыку, написанную композиторами Иваном Бурляевым, Дмитрием Носковым и Константином Куприяновым. «Они долго работали над саундтреком. Музыка невероятно дополняет образы наших героев, помогает им раскрыться. И у нас появилась возможность записать симфонический оркестр: это сильно повлияло на глубину изображения, на атмосферу, что очень важно. Любое из искусств хочет быть похожим на музыку, и она очень украшает наше кино», – делится Артём Михалков.

О ЛЮДЯХ

Как сделать бокс интересным и красивым? Поставить в ринг двух боксёров. Но если в реальности это высказывание соответствует правде, то в кино действуют совсем иные законы. «Когда мы с оператором Юрием Никогосовым и постановщиков боёв Фёдором Старых только приступали к работе над фильмом и обсуждению боев, мы даже представить себе не могли, как, оказывается, сложно сделать бокс зрелищным для художественного фильма, – признаётся Артём Михалков. – В фильмах про командный спорт добиться зрелищности проще, хотя бы просто потому, что в игре задействовано много человек. Но в боксе все удары, все связки более-менее похожи, и сделать из этого выразительный экшн было невероятно сложной задачей, потребовавшей огромного количестве времени, усилий, репетиций. Но мы это сделали. И я считаю, что всё, что происходит у нас в ринге, сделано правдоподобно и честно. И вся картина сделана честно. Это очень важно для меня».

В самом начале работы над фильмом «Мистер Нокаут» промелькнула идея взять на роль Попенченко настоящего боксёра. «Но мы приняли решение всё-таки взять актёра. Почему – ответ можно увидеть на экране, – признаётся Артём Михалков. – Фактура Виктора Хориняка, его типаж, его внутреннее состояние, как мне кажется, очень совпадают с нашим главным героем. И несмотря на то, что Виктор, помимо нашей картины, был занят ещё в двух фильмах, и из-за этого у нас порой возникали остановки в съёмках, я сознательно на это шёл, потому что видел в роли Попенченко именно его».

Но, конечно, артист должен был уметь боксировать. И хотя Виктор в детстве занимался боксом, причём профессионально, перед съёмками его тренировал Константин Николаевич Копцев – заслуженный тренер СССР, председатель тренерского совета Федерации бокса России. «Фёдор Старых очень долго ставил все бои, это было сложно, потребовало много сил и нервов. И что очень важно и ценно для фильма, благодаря тренировкам Копцева Хориняк в сценах поединков боксировал сам, сам делал все связки, все комбинации», – признаётся режиссёр.

Роль Григория Кусикьянца исполнил Сергей Безруков. «Сергей Витальевич – очень сильный артист, и в нём есть тот темперамент и характер, который был у Кусикьянца, – говорит Артём Михалков. – И, хотя в современном мире это очень сложно, потому что у людей безумная занятость, накануне съёмок у нас получилось встретиться, пообщаться, поговорить о героях фильма».

«Отправной точкой для меня стал фильм «Движение вверх», во время просмотра которого я удивился собственной мысли: знаю, что выиграют, но какие нервы! Так сформировалось желание сняться в фильме о спорте, но таком спорте, который был бы близок мне. Когда через несколько лет Артём предложил мне роль в фильме «Мистер Нокаут» – всё совпало. Бокс – это такой мужской адреналин. Я очень люблю бокс и жалею, что сейчас не могу тренироваться как раньше – этот спорт противопоказан актёрской профессии. Однажды я пришёл на съёмку с синяком над бровью и с тех пор гримёров больше не подвожу. Если занимаюсь, то не в спарринге. Но моё увлечение очень помогло в работе над фильмом. Не без гордости замечу – мой тренер говорил, что на КМС могу идти легко. Кстати, имя моего тренера – Владимир Григорьевич, но я его звал – Григорьич. Так же как Попенченко называл своего тренера – Филиппыч. Во время съёмок, я, конечно, пытался привнести в «Филиппыча» немного моего «Григорьича», – рассказывает Сергей Безруков. – Во время работы самыми захватывающими для меня были сцены боёв. Иногда я оставался на площадке и наблюдал за процессом, даже когда не был в кадре. Непозволительная роскошь при моем графике!».

«До начала работы над фильмом я знал лишь о факте чемпионства Валерия Попенченко, но никаких подробностей ни о нём, ни о его тренере, – продолжает Сергей Безруков. – Так как я увлекаюсь боксом, сбор материалов был не работой, а удовольствием. А ещё я поклонник документального кино и хроники, поэтому с огромным интересом смотрел все сохранившиеся материалы про Попенченко: и бои, и тренировки, и интервью. Ведь иногда выражение лица реального человека, пойманный документалистом взгляд, дают тебе импульс для решения роли. Речь не о внешнем сходстве, не о копировании походки или голоса, а о том, чтобы передать суть – его мысли, чувства, желания. Из этого складывается персонаж».

Маму Валерия Попенченко – Руфину Васильевну – сыграла Евгения Дмитриева. «Мне неоднократно присылали сценарии про спортсменов, но я всегда отказывалась, потому что и роли предлагали какие-то не интересные, да и жанр меня никогда особо не привлекал, – признаётся Евгения Дмитриева. – А здесь мне почувствовалась человеческая история. Я ничего не знала про Попенченко, но прочитав сценарий, мне показалась очень занятной его судьба. А потом я встретилась с Артёмом Михалковым, и он меня совершенно очаровал. Мне показалось, ему очень близка эта история, и что он чётко знает, что хочет».

«Перед съёмками я прочитала про Валерия Попенченко всё, что только можно было о нём найти в Сети: воспоминания современников, спортсменов, множество смешных историй. Про его маму не так много написано, но по сценарию, мне кажется, мы выбрали правильную ноту, чтобы показать ту связь, которая была у Валерия с матерью, – продолжает Евгения Дмитриева. – Это история матери, которая, потеряв мужа на войне, растила сына одна, и, побоявшись, что не справится сама, что «улица утащит», отдала сына в Суворовское училище. А затем, хоть ей и не нравилось, согласилась с желанием сына стать боксёром, постаралась принять, понять, да ещё и чем-то помочь. Чем могла, потому что тогда, конечно, совсем другие времена были. И её судьба похожа на судьбу многих женщин послевоенного времени, которые остались и за себя, и за отца. Мне показалось интересным в этом пожить. Я сама чуть-чуть из того времени, из того поколения, которое мечтало совершать подвиги, я же всё-таки 1972 года рождения. Мы выросли на знании и понимании этого времени. Ещё были живы люди, которые поднимали всё после войны. Моя бабушка растила двух детей без мужа: он прошел три войны, но, к сожалению, погиб на заводе уже после войны. Она мне много рассказывала о своей жизни».

Валерия Попенченко в юности сыграл Олег Чугунов – «чудесный, тонкий молодой артист», по словам Евгении Дмитриевой. А совсем маленького Валерку – Андрей Титченко, которому на момент съёмок было семь лет. «Замечательный совершенно мальчишка, – рассказывает Евгения Дмитриева. – Помню, захожу в вагончик, думаю, надо как-то пристроиться, подружиться, поболтать. А он сидит и смотрит видеоблог, который мой сын Марк любит – про желейного медведя Валеру. И я какую-то фразу ему оттуда сказала. Андрюшка как расхохотался, посмотрел на меня: «А, так ты в теме!» Так мы и подружились. Очень легко было с ним».

Роль Тани – невесты Валерия Попенченко, впоследствии ставшей его женой – исполнила Ангелина Стречина. «Когда я впервые прочла сценарий, меня очень заинтересовала история Валерия Попенченко, его необычная судьба, хотелось узнать, неужели всё так и было в действительности. Я тут же бросилась искать информацию о его жизни в интернете, – говорит Ангелина Стречина. – Пообщаться с кем-то, кто знал лично Валерия и Татьяну, мне, к сожалению, не довелось, но я читала статьи, смотрела фильмы той эпохи, много разговаривала с режиссёром о своей героине». «Я сама люблю смотреть фильмы, основанные на реальных событиях. На мой взгляд, это достаточно хороший способ заинтересовать зрителя, дать ему возможность узнать ещё больше о важных событиях и людях, – продолжает Ангелина Стречина. – И, конечно, было очень интересно оказаться в том «времени». Как, возможно, и многим девушкам на моем месте, мне очень понравились платья. В них чувствуешь себя безумно женственной, даже ходишь по-другому, точно паришь над землёй. И, конечно, машины! Старинные и красивые!»

Образ Евгении Петровны, мамы будущей жены Валерия Попенченко Татьяны, на экране воплотила Инга Оболдина. «Что касается моей героини, то я делала очень гротесковый образ этакой рафинированной дамы с бриллиантами в ушах. Она просто ещё одно из обострённых обстоятельств, с которым приходится сталкиваться главному герою, – поясняет Инга Оболдина. – Но, конечно, в жизни она не была такой. Так или иначе, фильм – это художественное произведение, и в нём есть гротеск, преувеличение. И не стоит относиться к нему, как к исторической справке». «Мне очень хотелось бы пообщаться с вдовой Валерия Попенченко. Дело в том, что мой отец в прошлом был боксёром. И слово бокс звучало у нас в доме каждый день. И меня он учил боксу, показывал, как правильно ударить прямо в нос. И, конечно же, он обожал Валерия Попенченко. Ещё в детстве он мне о нём рассказывал, о том, какой благородной души был этот великий боксёр. Так что мне было очень интересно принять участие в этом фильме, – продолжает Инга Оболдина. – Ну, и конечно, фильм привлёк меня той великолепной командой, которая тут подобралась: Женя Дмитриева, Серёжа Безруков, Витя Хориняк. И мне всегда хотелось поработать с Артёмом Михалковым. А ещё я обожаю сниматься в исторических картинах, поскольку это другая атмосфера, другое настроение, и люди, мне кажется, совсем другие. А какие костюмы! Художник по костюмам Гульнара Шахмилова – просто великолепная. Все костюмы – настоящий эксклюзив. Крой, белье, обувь, банты – все детали были продуманы и воссозданы до мелочей, что делает этот фильм чрезвычайно правдоподобным».

О ВРЕМЕНИ

К воссозданию эпохи авторы картины подошли с особой тщательностью. «Передать ту художественную атмосферу было очень сложно, потому что объектов того времени почти не сохранилось, и нужно было декорировать или искать какие-то компромиссы. Но мы практически не шли на компромиссы, чтобы правдиво показать то время», – говорит Артём Михалков. И удача сопутствовала авторам картины.

Основные съёмки проходили в Москве и Санкт-Петербурге – на улицах, в интерьерах и даже в Русском музее, специально закрытом для посетителей на время съёмок. «Это ощущение пустого музея, как будто все эти шедевры – только для тебя, произвело на меня колоссальное впечатление», – признаётся Евгения Дмитриева. «Но моего сына Марка, которого я тогда взяла с собой на съёмки, все эти грандиозные полотна не сильно впечатлили. У меня даже фотография есть, где Марк сидит и смотрит мультики на фоне «Последнего дня Помпеи». Я назвала это фото «Последний день Фиксиков», – смеясь, вспоминает Евгения Дмитриева.

Что особенно ценно – съёмочной группе повезло попасть в зал Общества «Динамо», в котором когда-то занимался Валерий Попенченко. «Это была просто находка для нас, – признаётся режиссёр. – Этот зал фактически не изменился с тех времен, художнику-постановщику Сергею Тырину и его команде почти не пришлось ничего менять, только лишь по мелочи. Но самое главное – там сохранился тот дух, который так важен был для меня, для артистов и для всей съёмочной группы».

Попенченко был курсантом Ленинградского высшего пограничного военно-морского училища. Эти эпизоды из его жизни съёмочная группа с разрешения Министерства обороны снимала на Ленинградской военно-морской базе в Кронштадте на реальном корабле. А на базе запаса Центрального музея железнодорожного транспорта рядом со станцией Лебяжье под Санкт-Петербургом в реальном вагоне тех лет проходили съёмки поездки маленького Попенченко вместе с мамой в Ташкент.

В Ташкентском суворовском училище в возрасте двенадцати лет Валерий Попенченко начал заниматься боксом под руководством Юрия Матулевича-Ильичёва. Сцены из этого периода жизни главного героя авторам картины было важно снимать именно в Ташкенте. Однако на момент начала съёмок этого блока в связи пандемией авиасообщение с Узбекистаном было ещё закрыто. Но благодаря помощи и поддержке Алишера Усманова, который сам родом из Узбекистана, съёмочной группе удалось побывать в Ташкенте и Бухаре и снять всё, что они задумывали.

Увы, так не получилось с Токио, где авторам фильма «Мистер Нокаут» очень хотелось бы поработать над сценами Олимпийских Игр 1964 года. Но в Японии был карантин, и приехать туда на съёмки не было никакой возможности, поэтому все олимпийские сцены снимались в Москве. А для сцены финального боя в павильоне киностудии «Мосфильм» были построены масштабные декорации, максимально точно передающие атмосферу спортивного праздника и олимпийского духа, и была собрана массовка из более чем пятисот человек, представляющая зрителей со всего мира. Художник по костюмам Гульнара Шахмилова скрупулёзно изучила и воссоздала то, как выглядели костюмы олимпийцев, их спортивная форма, обувь, вплоть до того, какого цвета были шнурки и подошвы. «Олимпийские игры – самая впечатляющая сцена фильма, – делится Сергей Безруков своими впечатлениями. – Переполненные трибуны, иностранные делегации, судейская коллегия, ринг, максимальное количество подробностей в кадре, – буквально ныряешь в 60-е. Всё внутри сразу заводится, чувствуешь, что всё происходит на самом деле».

О ВАЖНОМ

«В каждую свою работу, по-хорошему, актёр вкладывает какую-то частичку души, даже жизни. Поэтому выход фильма – всегда волнительное событие, ведь тот сценарий, что я читала, и те сцены, которые мы сняли, прошли огромный путь монтажа, цветокоррекции, звукокоррекции и т.д. И, конечно, очень хочется, чтоб то тепло, что было у меня в душе во время съёмок нашего фильма, передалось зрителю и близким мне людям», – говорит Ангелина Стречина.

«Это был удивительный съёмочный процесс: очень мягкий, семейный, творческий. Замечательные партнёры, потрясающие объекты, прекрасный режиссёр с очень нежным отношением к людям. И вся работа над фильмом «Мистер Нокаут» сложилась в теплейшее творческое воспоминание. Когда так удаётся – это и есть самое дорогое и ценное в работе», – делится Евгения Дмитриева.

«Артём Михалков – невероятного юмора и интеллигентности человек. Он чётко знает, к чему ведёт команду. Но при этом он очень деликатен, очень аккуратен в предложениях, в поправках, в уточнениях, которые вносит. И всегда работает с актёрами как с мастерами, которые знают толк в своём деле. У тебя сразу распахиваются крылья, тебе хочется импровизировать, хочется существовать, хочется выполнить всё на сто процентов. Мне очень понравилось – человечески и творчески – с ним работать, – восхищается Инга Оболдина. – И несмотря на то, что у меня очень маленькая роль, я очень рада, что участвовала в этом проекте. Потому что тут я, можно сказать, прикоснулась к легенде, знакомой мне с детства – к личности Валерия Попенченко».

«Артём – очень деликатный режиссёр, но при этом точно знает, как добиться от сцены нужного настроения. К тому же он по-хорошему амбициозен. Его режиссёрский перфекционизм – это огромный плюс для кино, ведь зачастую мы снимаем большие объёмы в тяжёлых условиях, и надо уметь добиваться результата, не снижая планку. У нас было полное взаимопонимание. И в целом, атмосфера во время съёмок была очень правильная: я чувствовал, что работает Команда. Это очень ценно и случается не так часто», – признаётся Сергей Безруков.

«Этот фильм мне дорог героями, которые жили в то время. Героями, которые через множество трудностей и жизненных перипетий шли к победе, падали, но вставали. С одной стороны, это сложная история, а с другой – простая: там есть и любовь, и стремления, и взлёты, и падения, и переживания, и победы, – подытоживает Артём Михалков. – Работа над фильмом была достаточно трудной, но я знаю точно, что мы сделали эту работу честно. Это было увлекательное путешествие. И я абсолютно счастлив, что мы его прошли. И хочется скорее показать наш фильм зрителям».

Фото – телеканал «Россия»

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.