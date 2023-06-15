KION впервые представит документальный фильм «Дайте мне победить» о жизни атлетов с ментальными особенностями

17 июня на KION состоится цифровая премьера документального фильма Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко «Дайте мне победить» о жизни атлетов с ментальными особенностями, готовящихся к Специальной Олимпиаде.

Девушка делает красивый торт с необычной символикой — она учится на кондитера. А еще она – мировая чемпионка, обладательница около сотни медалей в шорт-треке Специальной Олимпиады. Девушку зовут Ирина Никитина, в раннем возрасте она стала сиротой и уже много лет не видела родную сестру Наталью Никитину, переехавшую жить в США. В 2023 году в России должна была пройти следующая Специальная Олимпиада, но ее отменили. Ирина особо глубоко переживает расставание с сестрой, потому что главный страх в ее жизни — остаться одной. Любые международные соревнования — редкая возможность для девушки вживую увидеться с единственным родственником.

Документальный проект Марии Финкельштейн и Светланы Музыченко рассказывает частные истории детей и их родителей, а также историю создания Специальной Олимпиады. Все началось с семьи Джона Ф. Кеннеди, скрывающей ментальные особенности Розмари Кеннеди. Ее пытались «лечить» крайне неэтичными методами, что привело к ухудшению состояния женщины. Трагедия с Розмари оказалась ключевой причиной, из-за которой сестра Джона и Розмари Юнис Кеннеди Шрайвер начала заниматься активистской деятельностью за права людей с ментальными особенностями и в 1968 году провела первую в мире Специальную Олимпиаду.

Плоды ее работы живы до сих пор, благодаря ей у людей с когнитивными расстройствами появилась еще одна возможность для самореализации. История атлета Романа Зинурова, чемпиона по фигурному катанию – еще одно тому подтверждение. Роман начал заниматься фигурным катанием в школе-интернате в 14 лет, и посвятил всю свою жизнь спорту. Сейчас Роман – самый титулованный атлет Специальной Олимпиады России. А псевдоним его брата Вячеслава знакомо многим россиянам — его звали Том Хаос, он солист и основатель музыкальной группы «Отпетые мошенники», трагически погибший год назад.

Фильм «Дайте мне победить» показывает светлую сторону индустрии спорта: так родители рассказывают, насколько они были шокированы достижениями своих детей, как их ожидания и страхи оказались преувеличены. В фильме также снялись молодые спортсмены мальчик Риза, вошедший в сборную РФ по горнолыжному спорту, Максим и Егор – ученики коррекционной школы Южно-Сахалинска, атлеты Специальной Олимпиады, также вошедшие в сборную РФ.

В фильме «Дайте мне победить» героями фильма стали и Президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер, а также Генеральный директор Специального Олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников.

Производством фильма занималась «Студия Остров». Съемки проходили в Южно-Сахалинске, Уфе, Пензе, Костроме, Казани, Петербурге и Москве. Международная премьера фильма состоялась в конкурсе документального кино 45-го Московского кинофестиваля.

«Для меня эта история началась года два назад. До этого я принимала участие в съемках официального олимпийского фильма об Олимпиаде в Сочи, я возглавляла группу, которая снимала верхний кластер, экстремальные виды спорта. Там со мной работала и Светлана Музыченко, очень опытный документалист. Ольга Слуцкер, президент Специальной Олимпиады, видела этот фильм и знала нашу студию «Остров». Она пригласила нас в Казань, где проходили отборочные соревнования Специальной Олимпиады – тогда как раз Швеция отказалась от ее проведения, и главный офис, который находится в Вашингтоне, обратился к России. Все это закрутилось, началась подготовка к Специальной Олимпиаде в Казани, я собрала свою команду и поехала туда. Когда мы снимали отборочный соревнования я видела, как молодой оператор снимает спортсменку, у которой церебральный паралич, как она бежит на коньках и падает постоянно, потом поднимается и опять бежит, потом опять падает и опять поднимается… И он начинает плакать. А потом говорит мне: «Маша, я помню, как мы снимали Олимпиаду, там если атлет падает, он сходит с дистанции». А здесь эта девочка добежала до конца, да, она дошла медленнее всех, но дошла. И мы были удивлены, насколько это отличается от обычной Олимпиады. Мы хотели показать всю географию движения Специальной Олимпиады поэтому нам было важно, чтобы герои были из разных регионов. Также мы хотели обязательно показать, что особенные дети могут родиться в любой семье, а не только в семьях алкоголиков и наркоманов, как часто принято думать. Поэтому мы выбрали семью из Уфы, где отец выдающийся хирург, где у нашего спортсмена с аутизмом, здоровые братья и сестры, а его мама занимается не только с ним, но и с другими особенными детьми, у нее уже человек тридцать таких подопечных», – рассказывает режиссер-постановщик Мария Финкельштейн.

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